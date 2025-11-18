FİNANS

1 dolar kaç TL? 18 Kasım 2025 Salı dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 18 Kasım 2025 Salı itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar TL fiyatı 18 Kasım 2025 Salı günü belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 42,3440 TL'den güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,3440 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 18 Kasım 2025 Salı dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,3420 liradan alınan dolar, 42,3440 liradan satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeyi sürdürüyor. Dün doların satış fiyatı 42,3190 olmuştu.

1 DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,3060'tan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 42,3440 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 49,1590, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden yüksek değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine dair beklentilerin gücünü kaybetmesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Söz konusu belirsizlerin sürmesi dolar endeksi üzerinde de baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,34
42,35
% 0.09
10:13
Euro
49,14
49,16
% 0.17
10:13
İngiliz Sterlini
55,75
55,77
% 0.11
10:13
Avustralya Doları
27,42
27,43
% -0.15
10:13
İsviçre Frangı
53,31
53,34
% 0.4
10:13
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.45
10:10
Çin Yuanı
5,95
5,95
% 0
10:13
İsveç Kronu
4,46
4,47
% 0.08
10:13

Kaynak: AA

dolar 1 dolar kaç tl dolar kaç tl oldu dolar tl
