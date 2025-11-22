1 dolar kaç TL? 22 Kasım 2025 Cumartesi dolar TL ne kadar?

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 22 Kasım 2025 Cumartesi dolar/TL fiyatı belli oldu. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, 42,4440 TL'de tamamlamıştı.

Dolar/TL 42,33 seviyesinden işlem görüyor.