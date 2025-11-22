FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

1 dolar kaç TL? 22 Kasım 2025 Cumartesi dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 22 Kasım 2025 Cumartesi itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar TL fiyatı 22 Kasım 2025 Cumartesi günü belli oldu. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,33 seviyesinden işlem görüyor.

1 dolar kaç TL? 22 Kasım 2025 Cumartesi dolar TL ne kadar?
Ezgi Sivritepe

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 22 Kasım 2025 Cumartesi dolar/TL fiyatı belli oldu. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, 42,4440 TL'de tamamlamıştı.

Dolar/TL 42,33 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,43
42,44
% 0.16
23:59
Euro
48,91
48,92
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
55,64
55,68
% 0.27
23:59
Avustralya Doları
27,39
27,41
% 0.37
23:59
İsviçre Frangı
52,52
52,56
% -0.02
23:59
Rus Rublesi
0,54
0,54
% 1.59
21:10
Çin Yuanı
5,97
5,97
% 0.35
23:59
İsveç Kronu
4,44
4,45
% 0.23
23:59
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat esnaf için tarih verdi: Faiz indirimi geliyor!Bakan Bolat esnaf için tarih verdi: Faiz indirimi geliyor!
Esnaftan bedava kampanyası olunca turistler bile sıraya girdi!Esnaftan bedava kampanyası olunca turistler bile sıraya girdi!

Anahtar Kelimeler:
dolar 1 dolar kaç tl 1 dolar ne kadar 1 dolar ne kadar oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.