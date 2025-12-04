1 dolar kaç TL? 4 Aralık 2025 Perşembe dolar TL ne kadar?

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4432'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6480, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7550 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla dün yüzde 0,5 azalışla 98,6'ya gerileyen dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde seyrediyor.

Avro Bölgesi'nde açıklanan bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 52,8 seviyesine yükselmesiyle dün 1,1679 ile 17 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gören avro/dolar paritesi bugün 1,1650 seviyelerinde dengelendi.

Avrodaki güçlü seyir de dolar üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.