1 dolar kaç TL? 4 Aralık 2025 Perşembe dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 4 Aralık 2025 Perşembe itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4740 seviyesinden işlem görüyor.

Ezgi Sivritepe

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 42,4432'den tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6480, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 56,7550 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceğine ilişkin beklentilerin gücünü korumasıyla dün yüzde 0,5 azalışla 98,6'ya gerileyen dolar endeksi, bugün yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde seyrediyor.

1 dolar kaç TL? 4 Aralık 2025 Perşembe dolar TL ne kadar? 1

Avro Bölgesi'nde açıklanan bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 52,8 seviyesine yükselmesiyle dün 1,1679 ile 17 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gören avro/dolar paritesi bugün 1,1650 seviyelerinde dengelendi.

Avrodaki güçlü seyir de dolar üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,46
42,47
% 0.05
11:07
Euro
49,65
49,66
% 0.21
11:07
İngiliz Sterlini
56,76
56,78
% 0.12
11:07
Avustralya Doları
28,09
28,12
% 0.3
11:07
İsviçre Frangı
53,02
53,06
% -0.05
11:07
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 1.08
11:00
Çin Yuanı
6,01
6,01
% 0
11:07
İsveç Kronu
4,52
4,52
% -0.11
11:07
