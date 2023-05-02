FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 1 DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatları

1 DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatları

02.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kritik toplantı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. FED faiz kararı ise 3 Mayıs'ta açıklanacak. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED faiz kararı öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatları...

1 DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatları

Dolar ve euro fiyatlarında son durum FED faiz kararının çıkacağı toplantının ilki için geri sayım sürerken vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. Güncel dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. FED faiz kararı öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4589 TL'den yaptı.

Dolar 19.4554 TL alış fiyatından, 19.4624 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3855 TL'den yapan euro şu anda 21.3819 TL alış ve 21.3892 TL satış fiyatına sahip.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı için toplantı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor
Anahtar Kelimeler:
FED faiz kararı 1 dolar ne kadar dolar ne kadar euro fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

Mezarından kalktı abdest alıp namaz kıldı

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

Türk-İş'ten Hükümete asgari ücret çağrısı: Çözemezseniz...

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

'Yüzde 50' zam açıklaması! "Memur, emekli ve işçiye..."

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Tahsil edilen faturalar iade edilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Bir dönemin ünlü modeliydi! Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.