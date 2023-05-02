1 DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? FED FAİZ KARARI öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatları

Dolar ve euro fiyatlarında son durum FED faiz kararının çıkacağı toplantının ilki için geri sayım sürerken vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. Güncel dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. FED faiz kararı öncesi 2 Mayıs 2023 Salı euro ve dolar alış satış fiyatlarında son durum ve detaylar haberimizde...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4589 TL'den yaptı.

Dolar 19.4554 TL alış fiyatından, 19.4624 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.3855 TL'den yapan euro şu anda 21.3819 TL alış ve 21.3892 TL satış fiyatına sahip.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı için toplantı 2 Mayıs Salı ile 3 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

FED faiz kararı 3 Mayıs akşamı açıklanacak. Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023

13-14 Haziran 2023

25-26 Temmuz 2023

19-20 Eylül 2023

31 Ekim – 1 Kasım 2023

12-13 Aralık 2023

30-31 Ocak 2024

