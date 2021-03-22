1 dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL oldu?

Bakan Elvan, istikrarın ön şartlarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğuna işaret ederken, bu alanlarda istikrar olmaksızın; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmanın mümkün olmayacağını savundu. Gece yarısı 8:38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 22 Mart Pazartesi sabahı yönünü aşağı çevirdi…

1 DOLAR NE KADAR?

Asya piyasasında görülen hareketliliğin ardından 8,38 TL’ye kadar yükselen 1 dolar, 7,91 TL civarında hareket ediyor…

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları finansal istikrar ve fiyat istikrarıdır. Bu alanlarda istikrar olmadan; kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün olmaz. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

BAKAN ELVAN: 'TAVİZ VERMEYECEĞİZ’



Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin söz konusu olmayacağını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadelerini kullandı.