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A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu
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A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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12 Kasım Perşembe günü A101 market raflarında hangi fırsatlar var? Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu ile televizyondan beyaz eşyaya, kamp malzemelerinden küçük ev aletlerine yüzlerce indirim sizi bekliyor. Yeni A101 katalog listesini incelemek ve cazip fiyatları kaçırmamak için A101 online mağazasını da ziyaret edebilirsiniz. En güncel A101 katalog bu hafta avantajları ve A101 bu hafta indirim broşürünü yakından incelemek için bizi takip edin!

Bu hafta A101'e akıllı televizyonlar, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük beyaz eşyalar geliyor. Ulaşımda elektrikli moped ve motor seçenekleri dikkat çekerken mutfak için blender, çay makinesi ve pratik saklama kapları yer alıyor. Ayrıca kamp ve outdoor ekipmanları, sıcacık Hummel polar ceketler, çok amaçlı kiler dolapları, eğitici çocuk oyuncakları ve sevimli dostlarımıza özel evcil hayvan ürünleri de raflarda olacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Hi-Level 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 21,999 TL
  • Onvo 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,499 TL
  • Fobem 32" HD ready whale OS 10 LED TV 8,499 TL
  • Benetton T12 SE bluetooth kulaklık 749 TL
  • Piranha 9965 bluetooth kulak içi kulaklık 449 TL

SEG buzdolabı 31,999 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 6

  • SEG kurutma makinesi 19,499 TL
  • SEG çamaşır makinesi 21,999 TL
  • LG çamaşır makinesi 28,599 TL
  • SEG bulaşık makinesi 15,999 TL

Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1,399 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 7

  • English Home multi blender set 2,499 TL
  • English Home Türk kahvesi makinesi 1,499 TL
  • English Home saç kurutma makinesi 999 TL
  • Hometech LED ışıklı şarjlı su pompası 199,50 TL
  • Kiwi 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,999 TL
  • Pierre Cardin şarjlı dik süpürge 4,999 TL

Volta üç tekerlekli moped 94,990 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 8

  • Volta 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129,990 TL
  • Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL
  • Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL
  • Volta VS2 elektrikli moped 32,990 TL

Vip Ahmet plastik ürünler 75 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 9

  • Hascevher kızartma tenceresi 489 TL
  • Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL
  • Hascevher metal sosluk tava 369 TL
  • Tantitoni silikon hazırlık seti 3'lü 149,50 TL
  • Tantitoni tutmalı çelik termos bardak 499 TL
  • Essenso döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Jurassic World hareketli dinozor figürleri 799 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 10

  • Oyuncak uzaktan kumandalı stunt car 749 TL
  • Oyuncak bi block kaydırak blok seti 389 TL
  • Oyuncak Elly'nin bisikleti 159,50 TL
  • Oyuncak itfaiye / polis merkezi 269 TL
  • Pelüş çeşitleri 179 TL
  • DC mini figürler 79,50 TL

Best Choice stantlı çelik kupa seti 699 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 11

  • Best Choice asılabilir büyük boy lamba 299 TL
  • Best Choice telsiz seti 2'li 1,299 TL
  • Best Choice çok fonksiyonlu kamp baltası 429 TL
  • Best Choice profesyonel dürbün 1,499 TL
  • Best Choice halat 369 TL

Hummel erkek polar ceket 549 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 12

  • Hummel kadın polar ceket 549 TL
  • Padişah battaniye takımı 3'lü 1,499 TL
  • Pötikare masa örtüsü 179,50 TL
  • Bordürlü soft yüz havlusu 109,50 TL
  • Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak / kiler dolabı 5,999 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 13

  • Fileli kolçaklı çalışma koltuğu 1,999 TL
  • 4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL
  • Kovalı tuvalet kağıtlık 389 TL
  • Kalorifer kurutmalık 199,50 TL
  • Çok amaçlı saklama kutusu 249 TL

Felix tavuk etli yaş kedi maması 23,95 TL

A101 e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 14

  • Felix somonlu yaş kedi maması 23,95 TL
  • Felix kuzu etli yaş kedi maması 23,95 TL
  • Felix sığır etli & kümes hayvanlı kedi maması 4x85 g 78,50 TL
  • Felix domatesli & tavuklu kedi maması 4x85 g 78,50 TL
  • Felix somonlu ve tonlu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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