A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Bu hafta A101'e akıllı televizyonlar, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük beyaz eşyalar geliyor. Ulaşımda elektrikli moped ve motor seçenekleri dikkat çekerken mutfak için blender, çay makinesi ve pratik saklama kapları yer alıyor. Ayrıca kamp ve outdoor ekipmanları, sıcacık Hummel polar ceketler, çok amaçlı kiler dolapları, eğitici çocuk oyuncakları ve sevimli dostlarımıza özel evcil hayvan ürünleri de raflarda olacak.
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Samsung 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL
- Hi-Level 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 21,999 TL
- Onvo 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,499 TL
- Fobem 32" HD ready whale OS 10 LED TV 8,499 TL
- Benetton T12 SE bluetooth kulaklık 749 TL
- Piranha 9965 bluetooth kulak içi kulaklık 449 TL
SEG buzdolabı 31,999 TL
- SEG kurutma makinesi 19,499 TL
- SEG çamaşır makinesi 21,999 TL
- LG çamaşır makinesi 28,599 TL
- SEG bulaşık makinesi 15,999 TL
Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1,399 TL
- English Home multi blender set 2,499 TL
- English Home Türk kahvesi makinesi 1,499 TL
- English Home saç kurutma makinesi 999 TL
- Hometech LED ışıklı şarjlı su pompası 199,50 TL
- Kiwi 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,999 TL
- Pierre Cardin şarjlı dik süpürge 4,999 TL
Volta üç tekerlekli moped 94,990 TL
- Volta 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129,990 TL
- Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL
- Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL
- Volta VS2 elektrikli moped 32,990 TL
Vip Ahmet plastik ürünler 75 TL
- Hascevher kızartma tenceresi 489 TL
- Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL
- Hascevher metal sosluk tava 369 TL
- Tantitoni silikon hazırlık seti 3'lü 149,50 TL
- Tantitoni tutmalı çelik termos bardak 499 TL
- Essenso döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL
Jurassic World hareketli dinozor figürleri 799 TL
- Oyuncak uzaktan kumandalı stunt car 749 TL
- Oyuncak bi block kaydırak blok seti 389 TL
- Oyuncak Elly'nin bisikleti 159,50 TL
- Oyuncak itfaiye / polis merkezi 269 TL
- Pelüş çeşitleri 179 TL
- DC mini figürler 79,50 TL
Best Choice stantlı çelik kupa seti 699 TL
- Best Choice asılabilir büyük boy lamba 299 TL
- Best Choice telsiz seti 2'li 1,299 TL
- Best Choice çok fonksiyonlu kamp baltası 429 TL
- Best Choice profesyonel dürbün 1,499 TL
- Best Choice halat 369 TL
Hummel erkek polar ceket 549 TL
- Hummel kadın polar ceket 549 TL
- Padişah battaniye takımı 3'lü 1,499 TL
- Pötikare masa örtüsü 179,50 TL
- Bordürlü soft yüz havlusu 109,50 TL
- Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL
Evdemo 2 kapaklı erzak / kiler dolabı 5,999 TL
- Fileli kolçaklı çalışma koltuğu 1,999 TL
- 4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL
- Kovalı tuvalet kağıtlık 389 TL
- Kalorifer kurutmalık 199,50 TL
- Çok amaçlı saklama kutusu 249 TL
Felix tavuk etli yaş kedi maması 23,95 TL
- Felix somonlu yaş kedi maması 23,95 TL
- Felix kuzu etli yaş kedi maması 23,95 TL
- Felix sığır etli & kümes hayvanlı kedi maması 4x85 g 78,50 TL
- Felix domatesli & tavuklu kedi maması 4x85 g 78,50 TL
- Felix somonlu ve tonlu kedi maması 4x85 g 78,50 TL
Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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