A101'e elektrikli moped geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Bu hafta A101'e akıllı televizyonlar, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi büyük beyaz eşyalar geliyor. Ulaşımda elektrikli moped ve motor seçenekleri dikkat çekerken mutfak için blender, çay makinesi ve pratik saklama kapları yer alıyor. Ayrıca kamp ve outdoor ekipmanları, sıcacık Hummel polar ceketler, çok amaçlı kiler dolapları, eğitici çocuk oyuncakları ve sevimli dostlarımıza özel evcil hayvan ürünleri de raflarda olacak.

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Aldın Aldın gıda ile kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Samsung 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Hi-Level 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 21,999 TL

Onvo 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,499 TL

Fobem 32" HD ready whale OS 10 LED TV 8,499 TL

Benetton T12 SE bluetooth kulaklık 749 TL

Piranha 9965 bluetooth kulak içi kulaklık 449 TL

SEG buzdolabı 31,999 TL

SEG kurutma makinesi 19,499 TL

SEG çamaşır makinesi 21,999 TL

LG çamaşır makinesi 28,599 TL

SEG bulaşık makinesi 15,999 TL

Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1,399 TL

English Home multi blender set 2,499 TL

English Home Türk kahvesi makinesi 1,499 TL

English Home saç kurutma makinesi 999 TL

Hometech LED ışıklı şarjlı su pompası 199,50 TL

Kiwi 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,999 TL

Pierre Cardin şarjlı dik süpürge 4,999 TL

Volta üç tekerlekli moped 94,990 TL

Volta 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129,990 TL

Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL

Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL

Volta VS2 elektrikli moped 32,990 TL

Vip Ahmet plastik ürünler 75 TL

Hascevher kızartma tenceresi 489 TL

Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL

Hascevher metal sosluk tava 369 TL

Tantitoni silikon hazırlık seti 3'lü 149,50 TL

Tantitoni tutmalı çelik termos bardak 499 TL

Essenso döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Jurassic World hareketli dinozor figürleri 799 TL

Oyuncak uzaktan kumandalı stunt car 749 TL

Oyuncak bi block kaydırak blok seti 389 TL

Oyuncak Elly'nin bisikleti 159,50 TL

Oyuncak itfaiye / polis merkezi 269 TL

Pelüş çeşitleri 179 TL

DC mini figürler 79,50 TL

Best Choice stantlı çelik kupa seti 699 TL

Best Choice asılabilir büyük boy lamba 299 TL

Best Choice telsiz seti 2'li 1,299 TL

Best Choice çok fonksiyonlu kamp baltası 429 TL

Best Choice profesyonel dürbün 1,499 TL

Best Choice halat 369 TL

Hummel erkek polar ceket 549 TL

Hummel kadın polar ceket 549 TL

Padişah battaniye takımı 3'lü 1,499 TL

Pötikare masa örtüsü 179,50 TL

Bordürlü soft yüz havlusu 109,50 TL

Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak / kiler dolabı 5,999 TL

Fileli kolçaklı çalışma koltuğu 1,999 TL

4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL

Kovalı tuvalet kağıtlık 389 TL

Kalorifer kurutmalık 199,50 TL

Çok amaçlı saklama kutusu 249 TL

Felix tavuk etli yaş kedi maması 23,95 TL

Felix somonlu yaş kedi maması 23,95 TL

Felix kuzu etli yaş kedi maması 23,95 TL

Felix sığır etli & kümes hayvanlı kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Felix domatesli & tavuklu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Felix somonlu ve tonlu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Bu içerik 9 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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