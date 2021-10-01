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1 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

01.10.2021 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç haftadır değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftayı kapatan dolar geçtiğimiz gün düşüş kaydetti. Geçtiğimiz güne 8,91 TL'den başlayan dolar, günü yaklaşık yüzde 0,40 değer kaybı ile kapattı. Euro ve sterlin de dolara benzer hareketler kaydediyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,85 değer kazanan ve haftayı 8,90 TL seviyesinden kapatan dolar bu hafta da volatil hareketler sergiliyor. Haftaya 8,90 TL'den başlayan dolar hafta boyu 8,95 TL'ye kadar çıktı. Euro geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,79, sterlin ise yaklaşık 2,36 yükselmişti. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Hafta içerisinde 8,81 TL'ye kadar gerileyen dolar 8,89 TL.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,42 değer kaybeden euro 10,29 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 10,92 TL'ye iğne atan sterlin güne yüzde 0,17'lik düşüş ile başladı. Sterlin 11,96 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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