1 euro 34 TL’yi aştı! Döviz kurlarında ilk kez oldu, rekor… Gelecek hafta bu üç güne dikkat!

Bu hafta yatırım araçlarının performansı ortaya çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,96 kaybederek 9.097,15 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.062,36, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 2,27 kazançla 2.073 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,26 artışla 13 bin 931 liraya yükseldi. Doların fiyatı yüzde 1,49 artışla 31,5560 lira oldu.

EURO KAPALI PİYASADA 34 LİRAYI AŞTI

Euro/TL kurunun satış fiyatı haftayı yüzde 0,61 yükselişle 33,9100 liradan kapattı. Hafta sonu 2 Mart Cumartesi günü ise serbest piyasada euro ilk kez 34 lirayı aşarak rekor kırdı. Kur 34,10 TL seviyesine kadar yükseldi.

KRİTİK AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELECEK

Şimdi ise gözler euroyu etkileyecek üç önemli açıklamaya çevrildi. Gelecek hafta salı günü Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe günü ECB'nin faiz kararı, cuma günü Avro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek. Analistler, ECB'nin gelecek haftaki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirtti.







