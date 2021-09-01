1 Eylül 2021 Çarşamba dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

Geçtiğimiz ay 8,80 TL'ye kadar yükselen dolarda düşüş trendi devam ediyor. 8,80 TL'den beri yaklaşık yüzde 5,63 değer kaybeden dolar, dün açılış yaptığı 8,34 TL'nin altında işlem görüyor. Benzer hareketler euro ve sterlinde de görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,34 TL'den başlayan dolar 8,40 TL'ye kadar yükselmişti. Hafta içinde 8,29 TL'ye kadar inen dolar 8,32 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Dolardaki benzer hareketler euro ve sterlinde de görülüyor. Hafta içinde 9,92 TL'ye kadar yükselen euro 9,82 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 0,63 değer kaybeden sterlin 11,43 TL'den işlem görüyor.

