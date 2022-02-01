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1 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Şubat 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

01.02.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Şubat Salı haftanın ikinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Ocak ayının Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası dolar ve altındaki durum yakından takip edilmişti. Peki 1 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

Bir süredir 14 lira sınırında seyreden dolar kurunda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 1 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, euro ne kadar oldu?

1 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci günü olan 1 Şubat Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,3140 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,3126 liradan, satış fiyatı ise 13,3156 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,12'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 14,9764 TL'den yapan euro şu anda 14,9607 TL alış ve 14,9923 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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