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1 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 1 Şubat 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

01.02.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Şubat haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in merakla takip edilen faiz kararı sonrası altında düşüş meydana gelmişti. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 1 Şubat 2022 Salı altın bilezik fiyatları...

1 Şubat Salı günü haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 1 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

1 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

1 Şubat günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 722,51 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 1 Şubat 2022 itibariyle 699,35 TL alış ve 707,01 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 564,54 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 560,59 TL alış ve 560,94 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 510,84 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,16 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 420,84 TL alış ve 510,04 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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