10 Ekim dolar kaç TL? Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta son kapanışını 18.5732 TL'den yapan USD'de yüzde 0,19 değer kaybı yaşadı. Peki, 10 Ekim dolar kaç TL? Euro ne kadar? 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün güncel dolar ve euro fiyatları haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5732 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5656 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5810 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL'de 10 Ekim Pazartesi günü güncel alış satış fiyatı piyasalaer açıldığında belli olacak. Güncel rakamlara ve konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verilecektir....

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,09'luk artışla yapan euro 18,1002 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0822 TL alış fiyatından, 18,1183 TL satış fiyatından işlem gördü.

