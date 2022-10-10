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10 Ekim dolar kaç TL? Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

10.10.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ekim 2022 Pazartesi günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemlerde dalgalı seyreden USD geçtiğimiz günlerde 19 TL seviyesine iğne attı. 19 TL seviyesine ulaşan USD'de hızla düşüş meydana geldi. Peki, 10 Ekim dolar kaç TL? Euro ne kadar? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün güncel dolar ve euro fiyatları...

10 Ekim dolar kaç TL? Dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu?

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta son kapanışını 18.5732 TL'den yapan USD'de yüzde 0,19 değer kaybı yaşadı. Peki, 10 Ekim dolar kaç TL? Euro ne kadar? 10 Ekim 2022 Pazartesi gününün güncel dolar ve euro fiyatları haberimizde...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5732 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5656 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5810 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL'de 10 Ekim Pazartesi günü güncel alış satış fiyatı piyasalaer açıldığında belli olacak. Güncel rakamlara ve konuya ilişkin detaylara haberimizde yer verilecektir....

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,09'luk artışla yapan euro 18,1002 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,0822 TL alış fiyatından, 18,1183 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Euro Amerikan Doları dolar son dakika döviz kuru
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