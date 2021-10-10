10 Ekim dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Geçtiğimiz aya 8,31 TL'den başlayan dolar, TL karşısında ay boyu yaklaşık yüzde 6,76 değer kazandı. Son zamanlarda yükselişini sürdüren dolar, piyasaların kapanacağı 8 Ekim Cuma gününde yaklaşık yüzde 1,14 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Haftaya 8,85 TL'den başlayan dolar hafta içerisinde 8,83 TL'ye kadar geriledi, sonrasında ise yönünü yukarı çevirerek haftayı 8,97 TL'den kapattı.
Piyasaların kapanacağı 8 Ekim Cuma günü yüzde 1,17 değer kazanan euro 10,37 TL.
8 Ekim Cuma günü TL karşısında yüzde 1,08 yükselen sterlin 12,20 TL.
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