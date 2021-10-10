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10 Ekim dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

10.10.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 0,46 değer kaybıyla kapatan dolar, bu hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 1,44 değerlenerek tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yaptı. Euro TL karşısında bu hafta yaklaşık yüzde 1, sterlin ise yaklaşık yüzde 1,69 yükseldi. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz aya 8,31 TL'den başlayan dolar, TL karşısında ay boyu yaklaşık yüzde 6,76 değer kazandı. Son zamanlarda yükselişini sürdüren dolar, piyasaların kapanacağı 8 Ekim Cuma gününde yaklaşık yüzde 1,14 değer kazandı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,85 TL'den başlayan dolar hafta içerisinde 8,83 TL'ye kadar geriledi, sonrasında ise yönünü yukarı çevirerek haftayı 8,97 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapanacağı 8 Ekim Cuma günü yüzde 1,17 değer kazanan euro 10,37 TL.

STERLİN NE KADAR?

8 Ekim Cuma günü TL karşısında yüzde 1,08 yükselen sterlin 12,20 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
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