10 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Güncel verilere göre Dolar/TL serbest piyasa satış fiyatı 48,51 TL olarak belirlenmiş durumda. Dolar, günlük olarak %0,03 artış gösterdi ve son bir haftada 48,28 TL seviyesinden 48,51 TL'ye çıkarak yaklaşık %0,48'lik bir yükseliş kaydetti. Bugün itibarıyla 1.000 doların satış kuru üzerinden TL karşılığı 48.510 TL, 5.000 doların satışı ise 242.550 TL'ye denk geliyor.

Son bir hafta içerisinde Dolar/TL’nin seyri dikkat çekici. 7 gün önce 48,28 TL seviyesinde olan dolar, bugün 48,51 TL'ye ulaşarak yaklaşık 0,23 TL artış göstermiştir. Bu, yatırımcıların ve ticaretle uğraşanların dikkatle izlediği bir durum olup, kurun bu seviyelerde kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Döviz kurundaki bu yükseliş, global piyasalardaki hareketler veya iç ekonomik veriler etkili olmadığından, mevcut durumu yansıtan bir yatay seyir olarak öne çıkıyor. Kurda, 48,36 TL düzeyinin destek, 48,59 TL'nin ise direnç olarak takip edilmesi gereken seviyeler olduğu gözlemleniyor.

Güncel Dolar Kuru

10 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,48 TL 48,51 TL %0,03





Güncel Döviz Kurları

10 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,56 TL 56,60 TL %0,24 İngiliz Sterlini 65,89 TL 65,91 TL %0,26 İsviçre Frangı 59,94 TL 60,00 TL %0,20 Kanada Doları 35,13 TL 35,14 TL %0,03 Avustralya Doları 35,00 TL 35,03 TL %0,04 Çin Yuanı 7,23 TL 7,23 TL %0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %0,03 İsveç Kronu 5,06 TL 5,06 TL %0,14





Öne Çıkan Pariteler

10 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1639 %0,05 GBP/USD 1,3557 %0,08 USD/JPY 153,60 %0,04 USD/CHF 0,8086 %-0,19





Yeniden vurgulamak gerekirse, son 7 gün içinde Dolar/TL 48,28 TL seviyesinden 48,51 TL seviyesine yükseldi; bu da 7 günlük seride Dolar/TL’nin 0,23 TL’lik bir artış yaşamasına yol açtı. Bu nedenle, yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini sürekli göz önünde bulundurarak pozisyon almaları oldukça önemli.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 48,51 TL seviyesindeyken, takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,36 TL ve direnç seviyesi 48,59 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin neden önemli olduğu, piyasalardaki genel dalgalanmalar ve traderların alım-satım kararları üzerinde doğrudan etkili olup, potansiyel fiyat hareketleri hakkında ipuçları verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular