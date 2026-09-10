10 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada bugün 56,60 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %0,24 olarak kaydedildi. Bu hareket, EUR/USD paritesinin 1,1639 değerinde ve %0,05'lik bir günlük değişim göstermesiyle ilişkilendirilebilir. Elinizde 1.000 Euro bulunduruyorsanız, bunu TL'ye çevirdiğinizde toplamda 56.600 TL elde ediyorsunuz. 5.000 Euro için bu rakam 283.000 TL’yi buluyor.

Son bir haftalık süreçte Euro/TL, 7 gün önce 55,98 TL'den işlem görmekteyken, bugün 56,60 TL'ye kadar yükseldi. Bu değişim 1 Euro için 0,62 TL ve %1,11’lik bir artışı temsil ediyor. 1.000 Euro’nun TL karşılığındaki değişim ise 620,00 TL olarak gerçekleşti.

Geride bıraktığımız 7 günlük süreçte Euro/TL değerleri şu şekilde oluştu: 2026-09-02: 55,98 TL, 2026-09-03: 56,38 TL, 2026-09-04: 56,24 TL, 2026-09-07: 56,33 TL, 2026-09-08: 56,37 TL, 2026-09-09: 56,44 TL, 2026-09-10: 56,60 TL.

Euro/TL için teknik seviyelere bakacak olursak, destek seviyesi 56,19 TL, direnç seviyesi ise 56,81 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL’nin yönü hakkında ipuçları sunabilir.

Güncel Euro Kuru

10 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,56 TL 56,60 TL %0,24





Güncel Döviz Kurları

10 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,48 TL 48,51 TL %0,03 İngiliz Sterlini 65,89 TL 65,91 TL %0,26 İsviçre Frangı 59,94 TL 60,00 TL %0,20 Kanada Doları 35,13 TL 35,14 TL %0,03 Avustralya Doları 35,00 TL 35,03 TL %0,04 Çin Yuanı 7,23 TL 7,23 TL %0,02 Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %0,03 İsveç Kronu 5,06 TL 5,06 TL %0,14





Öne Çıkan Pariteler

10 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1639 %0,05 GBP/USD 1,3557 %0,08 USD/JPY 153,60 %0,04 USD/CHF 0,8086 %-0,19





Son bir haftada Euro/TL'nin gösterdiği hareketi görsel olarak takip etmek faydalı olabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,19 TL seviyesine yakın destek ve 56,81 TL seviyesine yakın direnç olmaları nedeniyle dikkatle izlenmeli. Teknik seviyelerin yanı sıra, EUR/USD'daki yatay seyir ve Euro/TL'deki sınırlı yükseliş, piyasa dinamiklerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sebeple, fiyat hareketlerini takip etmekte fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular