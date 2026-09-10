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10 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL, bugün serbest piyasada 56,60 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %0,24 olarak kaydedildi. Son bir haftada, Euro/TL’de görülen artış, 1 Euro için 0,62 TL’ye kadar ulaştı.

10 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasada bugün 56,60 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %0,24 olarak kaydedildi. Bu hareket, EUR/USD paritesinin 1,1639 değerinde ve %0,05'lik bir günlük değişim göstermesiyle ilişkilendirilebilir. Elinizde 1.000 Euro bulunduruyorsanız, bunu TL'ye çevirdiğinizde toplamda 56.600 TL elde ediyorsunuz. 5.000 Euro için bu rakam 283.000 TL’yi buluyor.

Son bir haftalık süreçte Euro/TL, 7 gün önce 55,98 TL'den işlem görmekteyken, bugün 56,60 TL'ye kadar yükseldi. Bu değişim 1 Euro için 0,62 TL ve %1,11’lik bir artışı temsil ediyor. 1.000 Euro’nun TL karşılığındaki değişim ise 620,00 TL olarak gerçekleşti.

Geride bıraktığımız 7 günlük süreçte Euro/TL değerleri şu şekilde oluştu: 2026-09-02: 55,98 TL, 2026-09-03: 56,38 TL, 2026-09-04: 56,24 TL, 2026-09-07: 56,33 TL, 2026-09-08: 56,37 TL, 2026-09-09: 56,44 TL, 2026-09-10: 56,60 TL.

Euro/TL için teknik seviyelere bakacak olursak, destek seviyesi 56,19 TL, direnç seviyesi ise 56,81 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL’nin yönü hakkında ipuçları sunabilir.

Güncel Euro Kuru

10 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,56 TL 56,60 TL %0,24


Güncel Döviz Kurları

10 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,48 TL 48,51 TL %0,03
İngiliz Sterlini 65,89 TL 65,91 TL %0,26
İsviçre Frangı 59,94 TL 60,00 TL %0,20
Kanada Doları 35,13 TL 35,14 TL %0,03
Avustralya Doları 35,00 TL 35,03 TL %0,04
Çin Yuanı 7,23 TL 7,23 TL %0,02
Rus Rublesi 0,57 TL 0,57 TL %0,03
İsveç Kronu 5,06 TL 5,06 TL %0,14


Öne Çıkan Pariteler

10 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1639 %0,05
GBP/USD 1,3557 %0,08
USD/JPY 153,60 %0,04
USD/CHF 0,8086 %-0,19


Son bir haftada Euro/TL'nin gösterdiği hareketi görsel olarak takip etmek faydalı olabilir.

10 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,19 TL seviyesine yakın destek ve 56,81 TL seviyesine yakın direnç olmaları nedeniyle dikkatle izlenmeli. Teknik seviyelerin yanı sıra, EUR/USD'daki yatay seyir ve Euro/TL'deki sınırlı yükseliş, piyasa dinamiklerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sebeple, fiyat hareketlerini takip etmekte fayda var.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,60 TL satış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.600 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1639 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

10 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Yükseliş, EUR/USD Yatay Seyir 2

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