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Zincir markete reklamda kullandığı ifade sonrası milyon TL'lik ceza

Ülke genelinde mağazaları bulunan bir zincir marketin reklamlarında 'pestisit yok' ifadelerinin ardından inceleme yapıldı. Belirlenen limitlerin altında pestisit çıksa da reklamdaki yanıltıcı ifadeden dolayı markete ceza kesildi.

Zincir markete reklamda kullandığı ifade sonrası milyon TL'lik ceza
Ufuk Dağ

Her gün sofralarda tükettiğimiz gıdaların kontrolüyle ilgili denetimler devam ediyor. Tarladan sofraya kadar olan sürecin her aşamasında gıda güvenliğini sağlamayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerdeki sebze ve meyve reyonlarını bir kez daha radarına aldı.

REKLAMDA 'YOK' DEDİ AMA...

Bu kapsamda Antalya'daki bir zincir marketin sattığı domates ve biberlerde limit değerin altında pestisit tespit edildi. Market ise "Pestisit tespit edilmedi" reklamı yapınca devreye Reklam Kurulu girerek, firmaya aldatıcı reklamdan idari para cezası uyguladı.

Zincir markete reklamda kullandığı ifade sonrası milyon TL lik ceza 1

NUMUNELER ALINDI, İNCELEME TAMAMLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı son toplantıda ülke çapında faaliyet gösteren bir zincir markete ceza uyguladı. Kurul açıklamasında market hakkında, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, firmaya ait zincir marketlerden farklı ürün gruplarından 56 adet taze meyve sebze numunesi alındığı ifade edildi.

PESTİSİT VAR AMA LİMİTLERİN ALTINDA

Açıklamada 7'si domates ve 8'i biber numunesi olmak üzere toplam 15 numuneye ait analiz sonuçlarında aktif maddeler tespit edildiği, domates ve biber numunelerinin analiz sonuçlarında tespit edilen pestisit aktif madde kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde belirtilen limitlerin altında kaldığı için analiz sonucunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevzuatına uygun olduğu ifade edildi.

ÜRÜNDEN DEĞİL REKLAMDAN CEZA YEDİ

Reklam Kurulu, söz konusu marketin reklamlarında yapılan bulgulara rağmen "Pestisit tespit edilmedi" ifadelerine yer verdiğini belirledi. Kurul reklamlarla söz konusu ürünlerde hiç pestisit aktif madde içermediği algısının oluşturmaya çalışıldığını, bu nedenle söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini değerlendirdi.

Kurul, söz konusu zincir markete Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefetten 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza reklam Pestisit Zincir market
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