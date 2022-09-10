10 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 10 Eylül 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

10 Eylül Cumartesi günü, yani haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Eylül 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

10 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

10 Eylül günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 933,02 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 10 Eylül 2022 itibariyle 924,85 TL alış ve 931,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 745,72 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 741,48 TL alış ve 741,92 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 677,80 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,38 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 562,89 TL alış ve 675,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



