FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 10 Ocak 2022 Pazartesi dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

10 Ocak 2022 Pazartesi dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

10.01.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda haftanın ilk rakamları araştırılıyor. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmesi dolar, euro ve sterlinde TL karşısında düşüşe neden olmuştu. 18,40 TL'den 12,20 TL'ye kadar düşen dolar, son birkaç haftayı yükselişle kapattı. İşte 10 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

10 Ocak 2022 Pazartesi dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar, euro ve sterlinde görülen hareketlilik nedeniyle döviz kuru yakından takip ediliyor. 2021 biterken Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştı. İşte 10 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...

10 Ocak 2022 Pazartesi dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

10 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan dolar yüzde 0,07'lik yükseliş ile 13,81 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,34 değer kaybeden euro 15,6305 TL'den alınıyor 15,7124 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,24 değer kaybeden sterlin 18,7018 TL'den alınıp 18,8430 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Altın bilezikte son durumAltın bilezikte son durum
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Ölü sayısı korkunç boyutlarda! ABD'yi sarsan olay

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Altın bilezikte son durum

Altın bilezikte son durum

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Milyonları ilgilendiriyor! KDV için çalışmalar başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Gübre fiyatlarında indirim! Çiftçiye güzel haber

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Evini kiraya verenler dikkat! 7 bin liradan 9 bin 500 TL’ye çıkıyor

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.