10 Ocak 2022 Pazartesi dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar, euro ve sterlinde görülen hareketlilik nedeniyle döviz kuru yakından takip ediliyor. 2021 biterken Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştı. İşte 10 Ocak dolar, euro ve sterlin fiyatları...
10 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan dolar yüzde 0,07'lik yükseliş ile 13,81 TL oldu.
Yüzde 0,34 değer kaybeden euro 15,6305 TL'den alınıyor 15,7124 TL'den satılıyor.
Yüzde 0,24 değer kaybeden sterlin 18,7018 TL'den alınıp 18,8430 TL'den satılıyor.
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