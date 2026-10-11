11 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada alış 49,14 TL, satış ise 49,40 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim %0,03 olarak belirtilirken, 1.000 dolar alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL; 5.000 dolar ise 245.700 TL olarak hesaplanıyor. Dolar/TL 7 gün önce 49,09 TL iken, bugün 49,40 TL seviyesine yükselmiş durumda. Böylelikle bir doların TL bazındaki değişimi 0,31 TL, yüzde değişimi ise %0,63 olarak kaydedildi. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 310,00 TL oldu.
7 günlük Dolar/TL serisi incelendiğinde, 1 Ekim'de 49,09 TL'den başlayarak, 2 Ekim'de 49,13 TL, 5 Ekim'de 49,14 TL, 6 Ekim'de 49,17 TL, 7 Ekim'de 49,20 TL, 8 Ekim'de 49,25 TL ve 9 Ekim'de 49,40 TL seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu veriler, Dolar/TL’nin son bir haftada kaydettiği yükselişi gözler önüne seriyor.
11 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,14 TL
|49,40 TL
|%0,03
11 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|54,95 TL
|55,65 TL
|%-0,18
|İngiliz Sterlini
|65,13 TL
|65,40 TL
|%-0,16
|İsviçre Frangı
|59,19 TL
|59,53 TL
|%0,21
|Kanada Doları
|34,47 TL
|34,66 TL
|%-0,20
|Avustralya Doları
|34,31 TL
|34,50 TL
|%0,40
|Çin Yuanı
|7,34 TL
|7,38 TL
|%0,19
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,21
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,95 TL
|%-0,23
11 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1202
|%-0,08
|GBP/USD
|1,3232
|%0,04
|USD/JPY
|158,30
|%0,27
|USD/CHF
|0,8300
|%-0,19
Son 7 gün içinde Dolar/TL’de gözlemlenen hareketliliği analiz edecek olursak, dolardaki yükseliş trendinin devam etmesi, yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken bir durum olacaktır. Bu bağlamda, destek noktası olarak 49,19 TL ve direnç noktası olarak 49,50 TL seviyeleri takip edilmelidir. Mevcut fiyat, destek seviyesinin hemen üzerinde konumlanıyor; bu nedenle, olası dalgalanmalarda bu seviyeler izlenerek daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir.
Dolar/TL’nin mevcut fiyatı, destek seviyesi olan 49,19 TL'ye yakın işlem görmekte, bu seviyenin altında kapanışların olup olmayacağı yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeli. Direnç seviyesi 49,50 TL ise yukarı yönlü hareketlenmelerde göz önünde bulundurulmalıdır. Küresel piyasalardaki içsel gelişmelerin etkisi, önümüzdeki günlerde Dolar/TL üzerinde önemli bir belirleyici olabilir.
Serbest piyasadaki güncel 49,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.140 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,03 oranında değişim kaydetmiştir.
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