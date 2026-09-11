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11 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Son bir hafta içerisinde 1.000 doların TL karşılığında 280,00 TL'lik artış yaşandı.

11 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 11 Eylül 2026 itibarıyla 48,61 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,16 olarak kaydedilmiştir. Son bir haftada 48,33 TL’den 48,61 TL’ye çıkan Dolar/TL, 1 dolarda 0,28 TL ve %0,58 oranında bir artış göstermiştir.

Bugün 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.600 TL iken, 5.000 doların alış kuru üzerinden karşılığı ise 243.000 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle, son bir haftada Dolar/TL’de 1.000 doların TL karşılığında 280,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.

Dolar/TL'nin önceki haftaki performansı değerlendirildiğinde, 7 gün önceki değerinin 48,33 TL olduğu ve dönem sonunda 48,61 TL'ye çıktığı gözlemlenmektedir. Bu süreç içerisinde Dolar/TL’deki dalgalanma aşağıdaki gibidir:

  • 2026-09-03: 48,33 TL
  • 2026-09-04: 48,44 TL
  • 2026-09-07: 48,43 TL
  • 2026-09-08: 48,46 TL
  • 2026-09-09: 48,48 TL
  • 2026-09-10: 48,53 TL
  • 2026-09-11: 48,61 TL

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,42 TL iken, direnç seviyesi 48,70 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Dolar Kuru

11 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,60 TL 48,61 TL %0,16


Güncel Döviz Kurları

11 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,46 TL 56,50 TL %-0,02
İngiliz Sterlini 65,73 TL 65,75 TL %0,10
İsviçre Frangı 59,78 TL 59,82 TL %0,19
Kanada Doları 35,12 TL 35,14 TL %0,17
Avustralya Doları 34,84 TL 34,86 TL %0,35
Çin Yuanı 7,24 TL 7,25 TL %0,24
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,07
İsveç Kronu 5,02 TL 5,02 TL %0,28


Öne Çıkan Pariteler

11 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1611 %-0,01
GBP/USD 1,3515 %0,03
USD/JPY 154,03 %-0,26
USD/CHF 0,8127 %-0,01


Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL değişim grafiği, döviz piyasasındaki hareketliliği görselleştirmektedir.

11 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin 48,42 TL destek seviyesinin hemen üzerinde işlem görmesi, bu seviyenin aşılması durumunda daha üst seviyelere tırmanma potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca 48,70 TL direnç seviyesinin de izlenmesi gereken bir nokta olduğu düşünülmektedir. Küresel piyasa etkenlerinin Dolar/TL üzerindeki etkisi, mevcut fiyat hareketleri ışığında dikkatle gözlemlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,60 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.600 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,16 oranında değişim kaydetmiştir.

11 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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