11 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 11 Eylül 2026 itibarıyla 48,61 TL seviyesinden işlem görmekte ve günlük değişimi %0,16 olarak kaydedilmiştir. Son bir haftada 48,33 TL’den 48,61 TL’ye çıkan Dolar/TL, 1 dolarda 0,28 TL ve %0,58 oranında bir artış göstermiştir.
Bugün 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.600 TL iken, 5.000 doların alış kuru üzerinden karşılığı ise 243.000 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle, son bir haftada Dolar/TL’de 1.000 doların TL karşılığında 280,00 TL’lik bir artış yaşanmıştır.
Dolar/TL'nin önceki haftaki performansı değerlendirildiğinde, 7 gün önceki değerinin 48,33 TL olduğu ve dönem sonunda 48,61 TL'ye çıktığı gözlemlenmektedir. Bu süreç içerisinde Dolar/TL’deki dalgalanma aşağıdaki gibidir:
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,42 TL iken, direnç seviyesi 48,70 TL olarak belirlenmiştir.
11 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,60 TL
|48,61 TL
|%0,16
11 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,46 TL
|56,50 TL
|%-0,02
|İngiliz Sterlini
|65,73 TL
|65,75 TL
|%0,10
|İsviçre Frangı
|59,78 TL
|59,82 TL
|%0,19
|Kanada Doları
|35,12 TL
|35,14 TL
|%0,17
|Avustralya Doları
|34,84 TL
|34,86 TL
|%0,35
|Çin Yuanı
|7,24 TL
|7,25 TL
|%0,24
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,07
|İsveç Kronu
|5,02 TL
|5,02 TL
|%0,28
11 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1611
|%-0,01
|GBP/USD
|1,3515
|%0,03
|USD/JPY
|154,03
|%-0,26
|USD/CHF
|0,8127
|%-0,01
Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL değişim grafiği, döviz piyasasındaki hareketliliği görselleştirmektedir.
Dolar/TL'nin 48,42 TL destek seviyesinin hemen üzerinde işlem görmesi, bu seviyenin aşılması durumunda daha üst seviyelere tırmanma potansiyeli bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca 48,70 TL direnç seviyesinin de izlenmesi gereken bir nokta olduğu düşünülmektedir. Küresel piyasa etkenlerinin Dolar/TL üzerindeki etkisi, mevcut fiyat hareketleri ışığında dikkatle gözlemlenmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 48,60 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.600 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,16 oranında değişim kaydetmiştir.
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