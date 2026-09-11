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Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde çocuklar açısından risk taşıdığı belirlenen bir ürün için dikkat çeken karar alındı. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen bir oyuncakla ilgili önemli bir karar açıkladı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocukların kullanımına sunulan ürünlere yönelik kontrollerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, denetimler kapsamında bir oyuncağın güvenlik standartlarına uygun olmadığını tespit etti. İncelemelerde, ürünün TS EN 71-1 standardına aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı belirlendi.

Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı 1

RİSKLİ OYUNCAK İÇİN TOPLATMA KARARI

Yapılan tespitlerin ardından, çocuklar açısından risk oluşturduğu belirlenen oyuncak için piyasadan toplatma işlemi uygulanmasına karar verildi. Böylece güvenlik kriterlerini karşılamadığı belirlenen ürünün piyasadaki satışının önüne geçilmesi amaçlandı.

Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı 2

BAKANLIKTAN GÜVENSİZ ÜRÜN UYARISI

Ticaret Bakanlığı, kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyururken güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, çocuklarımızı riske atan ürünlere geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımız, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabilir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak denetim çocuk sağlığı
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