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Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu

Ünlü meyve suyu markası için kritik karar çıktı! Konkordato sürecindeki şirket iflastan kurtuldu, mahkeme sürecin sona ermesine hükmetti.

Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu
Aleyna Türkmen

Türkiye'nin köklü meyve suyu üreticilerinden Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi ile şirket yöneticilerinin konkordato süreci mahkeme kararıyla sona erdi. Davacıların konkordato taleplerinden feragat etmesi üzerine mahkeme, taleplerin reddine karar verdi.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve yöneticileri hakkında görülen konkordato davasında kararını açıkladı. Kararla birlikte şirket için verilen kesin mühletin sonuçları sona ererken, daha önce uygulanan tedbirler de kaldırıldı.

Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu 1

KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme; Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ile Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi'nin konkordato taleplerini feragat nedeniyle ayrı ayrı reddetti.

Kararda, davacı şirket açısından İcra ve İflas Kanunu'nun 292. maddesi kapsamında iflas koşullarının oluşmadığı değerlendirilerek iflas kararı verilmesine yer olmadığı belirtildi.

Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu 2

KESİN MÜHLET VE TEDBİRLER SONA ERDİ

Mahkemenin kararıyla davacılara tanınan kesin mühletin sonuçları kendiliğinden sona erdi. Konkordato kapsamında daha önce mahkeme tarafından uygulanan tedbirlerin de kaldırılmasına hükmedildi.

Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu 3

KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİ

Konkordato sürecinde görev yapan komiserler Ali Kahve, Muhsine Tülin Kavasoğlu ve Savaş Altan'ın görevleri de mahkeme kararıyla sonlandırıldı.

Böylece Aroma Bursa Meyve Suları ve şirket yöneticileri açısından devam eden konkordato süreci sona ermiş oldu. Mahkemenin kararında, şirket hakkında iflas kararı verilmesini gerektirecek şartların oluşmadığı da açıkça belirtildi.

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iflas Meyve suyu Konkordato firma
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