Dolar ve euro'da son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında araştıorma yapıyor. Peki, 11 Eylül Pazar dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?, 11 Eylül 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,2347 TL'den yapan dolar, 18,2297 TL alış, 18.2398 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,3161 TL'den yapan euro ise 18,3072 TL alış, 18.3252 TL satış fiyatından işlem görüyor.

