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11 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Mart 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

11.03.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart 2022 Cuma Dolar kuru haftanın beşinci günü döviz alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanmanın etkisiyle dün, dolar yönünü yukarı çevirmişti. Bu kapsamda 11 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Mart 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte son rakamlar...

11 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Mart 2022 Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

11 Mart Cuma dolar kuru ve piyasalarda son durum merak konusu oldu. Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yu işgale başladığı ilk günlerde test edilen seviyeleri dün de aşarak 14,90 seviyesini aşmıştı. Euro/TL de benzer grafiklerle 16,51'seviyesine çıkmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar 11 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 11 Mart 2022 Cuma Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

11 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftaya 14,20 TL'den başlayan dolar geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 14,67 TL'den işlem görmüştü. 11 Mart Cuma güncel dolar ve euro fiyatlarına piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir....

dolar

EURO NE KADAR?

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Geçtiğimiz gün Euro ise 16,29 TL civarında seyretti. Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmeleri ilk madde olarak izlenmeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Rusya Ukrayna
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