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12 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
12.12.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 12 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

12 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 12 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

12 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.8796 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.8556 liradan, satış fiyatı ise 34.9036 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7648 TL'den yapan euro şu anda 36.7357 TL alış ve 36.7939 TL satış fiyatına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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