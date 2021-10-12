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12 Ekim 2021 Salı dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

12.10.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapan dolar yaklaşık yüzde 1,44 değer kazanmıştı. Bu hafta 8,92 TL'ye kadar gerileyen dolar 9,01 TL'ye kadar ulaştı. Euro ise geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 1,03 değer kazanmıştı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Merkez Bankası'nın faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle dolarda artış görüldü. Geçtiğimiz gün 9 TL seviyesini aşan dolar 12 Ekim gününe yüzde 0,02'lik yükseliş ile başladı. Son beş hafta boyunca dolar yaklaşık yüzde 7,70 değer kazandı. İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz gün yüzde 0,26 değer kazanan dolar 9 TL'den kapanış yaptı. 12 Ekim doların fiyatı 9 TL.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 10,31 TL'ye kadar değer kaybeden euro en yüksek 10,42 TL'ye ulaşmıştı. Euro 10,40 TL.

STERLİN NE KADAR?

Geçtiğimiz gün 12,27 TL'den kapanış yapan sterlin 12,23 TL.

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PARTNERŞeffaf Gülşen!Şeffaf Gülşen!
Dolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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