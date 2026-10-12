12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,33 TL, satış fiyatı ise 49,34 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL’deki artış, günlük %0,14'lük bir değişim gösteriyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.330 TL, 5.000 doların karşılığı ise 246.650 TL.
Geriye dönük bir hafta içinde Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 49,13 TL iken, bugün 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL, yüzde değişim ise %0,43 olarak kaydedildi. 1.000 dolarlık bir tutar, alış kuru üzerinden 210,00 TL'lik bir artış gösterdi.
Dolar/TL'nin son bir haftalık seyri ise şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 49,13 TL, 2026-10-05: 49,14 TL, 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,34 TL.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,20 TL, direnç seviyesi ise 49,41 TL olarak gerçeğe dönmekte.
12 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,33 TL
|49,34 TL
|%0,14
12 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,29 TL
|55,34 TL
|%0,03
|İngiliz Sterlini
|65,37 TL
|65,40 TL
|%0,18
|İsviçre Frangı
|59,39 TL
|59,42 TL
|%0,08
|Kanada Doları
|34,60 TL
|34,62 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,42 TL
|34,43 TL
|%0,05
|Çin Yuanı
|7,37 TL
|7,37 TL
|%0,13
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%1,08
|İsveç Kronu
|4,93 TL
|4,94 TL
|%0,12
12 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1203
|%0,01
|GBP/USD
|1,3242
|%0,08
|USD/JPY
|158,32
|%0,01
|USD/CHF
|0,8305
|%0,06
Son 7 günlük Dolar/TL eğiliminde, önceki değerlere nazaran belirgin bir yükseliş trendi görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının dikkatini çekmektedir.
Dolar/TL’nin teknik destek seviyesi 49,20 TL iken, direnç seviyesi 49,41 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa katılımcılarının olası yönlendirmelerini dikkate alarak takip etmeleri açısından önem taşımaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 49,33 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.330 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.
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