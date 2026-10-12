12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,33 TL, satış fiyatı ise 49,34 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL’deki artış, günlük %0,14'lük bir değişim gösteriyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.330 TL, 5.000 doların karşılığı ise 246.650 TL.

Geriye dönük bir hafta içinde Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 49,13 TL iken, bugün 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL, yüzde değişim ise %0,43 olarak kaydedildi. 1.000 dolarlık bir tutar, alış kuru üzerinden 210,00 TL'lik bir artış gösterdi.

Dolar/TL'nin son bir haftalık seyri ise şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 49,13 TL, 2026-10-05: 49,14 TL, 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,34 TL.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,20 TL, direnç seviyesi ise 49,41 TL olarak gerçeğe dönmekte.

Güncel Dolar Kuru

12 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,33 TL 49,34 TL %0,14





Güncel Döviz Kurları

12 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,29 TL 55,34 TL %0,03 İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,40 TL %0,18 İsviçre Frangı 59,39 TL 59,42 TL %0,08 Kanada Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,14 Avustralya Doları 34,42 TL 34,43 TL %0,05 Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,13 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,08 İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,12





Öne Çıkan Pariteler

12 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1203 %0,01 GBP/USD 1,3242 %0,08 USD/JPY 158,32 %0,01 USD/CHF 0,8305 %0,06





Son 7 günlük Dolar/TL eğiliminde, önceki değerlere nazaran belirgin bir yükseliş trendi görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının dikkatini çekmektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin teknik destek seviyesi 49,20 TL iken, direnç seviyesi 49,41 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa katılımcılarının olası yönlendirmelerini dikkate alarak takip etmeleri açısından önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular