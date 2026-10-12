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12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,33 TL alış ve 49,34 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son bir haftada 0,21 TL artışla 49,34 TL seviyesine yükseldi ve yüzde değişim %0,43 olarak kaydedildi.

12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,33 TL, satış fiyatı ise 49,34 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL’deki artış, günlük %0,14'lük bir değişim gösteriyor. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.330 TL, 5.000 doların karşılığı ise 246.650 TL.

Geriye dönük bir hafta içinde Dolar/TL’nin 7 gün önceki değeri 49,13 TL iken, bugün 49,34 TL seviyesine ulaştı. Bu durumda, bir doların TL bazındaki değişimi 0,21 TL, yüzde değişim ise %0,43 olarak kaydedildi. 1.000 dolarlık bir tutar, alış kuru üzerinden 210,00 TL'lik bir artış gösterdi.

Dolar/TL'nin son bir haftalık seyri ise şu şekilde gerçekleşti: 2026-10-02: 49,13 TL, 2026-10-05: 49,14 TL, 2026-10-06: 49,17 TL, 2026-10-07: 49,20 TL, 2026-10-08: 49,25 TL, 2026-10-09: 49,27 TL, 2026-10-12: 49,34 TL.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,20 TL, direnç seviyesi ise 49,41 TL olarak gerçeğe dönmekte.

Güncel Dolar Kuru

12 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,33 TL 49,34 TL %0,14


Güncel Döviz Kurları

12 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,29 TL 55,34 TL %0,03
İngiliz Sterlini 65,37 TL 65,40 TL %0,18
İsviçre Frangı 59,39 TL 59,42 TL %0,08
Kanada Doları 34,60 TL 34,62 TL %0,14
Avustralya Doları 34,42 TL 34,43 TL %0,05
Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,13
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %1,08
İsveç Kronu 4,93 TL 4,94 TL %0,12


Öne Çıkan Pariteler

12 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1203 %0,01
GBP/USD 1,3242 %0,08
USD/JPY 158,32 %0,01
USD/CHF 0,8305 %0,06


Son 7 günlük Dolar/TL eğiliminde, önceki değerlere nazaran belirgin bir yükseliş trendi görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının dikkatini çekmektedir.

12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin teknik destek seviyesi 49,20 TL iken, direnç seviyesi 49,41 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyatın bu seviyelere göre durumu, piyasa katılımcılarının olası yönlendirmelerini dikkate alarak takip etmeleri açısından önem taşımaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,33 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.330 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,14 oranında değişim kaydetmiştir.

12 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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