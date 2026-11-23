Fiat Grizzly ve Fastback modelleri Türkiye'de satışa sunulmaya hazırlanırken merakla beklenen fiyat ve teknik detaylar da netleşti. Her iki model için lansmana özel satış fiyatları açıklanırken benzinli, hafif hibrit ve elektrikli motor seçeneklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Fiat'ın yeni modelleri Grizzly ve Fastback, ilk etapta 1.2 litrelik turbo benzinli ve 48V hafif hibrit motor alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tamamen elektrikli versiyonların ise 2027 yılının ikinci yarısında ürün gamına dahil edilmesi planlanıyor.

FİAT GRIZZLY VE FASTBACK'İN MOTOR SEÇENEKLERİ BELLİ OLDU

Yeni Grizzly ve Fastback modellerinde sunulacak motor seçeneklerinin performans, yakıt tüketimi ve emisyon değerleri açıklandı. İlk seçenek olan 1.2 litrelik turbo benzinli manuel motor, 100 HP güç ve 1.750 devirde 205 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motorla araçlar 0'dan 100 km/sa hıza 13,3 saniyede ulaşırken maksimum 184 km/sa hıza çıkabiliyor.

WLTP ölçümlerine göre söz konusu motorun birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,9 ile 6,2 litre arasında değişiyor. CO2 emisyon değeri ise kilometrede 134-139 gram olarak belirtiliyor.

48V hafif hibrit teknolojisiyle donatılan 1.2 MHEV eDCT seçeneğinde ise 145 HP güç ve 1.750 devirde 230 Nm maksimum tork bulunuyor. Bu motorla 0-100 km/sa hızlanması 11 saniyede tamamlanırken araçların ulaşabildiği en yüksek hız 198 km/sa olarak açıklanıyor. Birleşik yakıt tüketimi 100 kilometrede 5,2-5,3 litre, CO2 emisyonu ise kilometrede 117-120 gram aralığında bulunuyor.

ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR İÇİN 2027 İŞARET EDİLDİ

Fiat'ın yeni modellerinde elektrikli motor seçeneği için de takvim belli oldu. 54 kWh batarya kapasitesine sahip tam elektrikli versiyonların 2027 yılının ikinci yarısında ürün ailesine eklenmesi planlanıyor.

83 kW (113 HP) güç ve 122 Nm tork üretecek elektrikli versiyonların 400 kilometre menzil sunması hedefleniyor. Bu modellerin 0'dan 100 km/sa hıza ulaşma süresi 11,5 saniye, maksimum hızları ise 143 km/sa olacak.

İKİ FARKLI DONANIM PAKETİYLE SATIŞA ÇIKACAK

Fiat Grizzly ve Fastback, Türkiye pazarında Icon ve La Prima olmak üzere iki ayrı donanım seçeneğiyle listelendi. Her iki modelin de lansmana özel indirimli satış fiyatları açıklandı.

Model / Versiyon Liste Fiyatı Lansman Özel Fiyatı Grizzly Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL Grizzly La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.899.000 TL 1.699.000 TL Grizzly Icon 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.099.000 TL 1.899.000 TL Grizzly La Prima 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.199.000 TL 1.999.000 TL Fastback Icon 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.699.000 TL 1.499.000 TL Fastback La Prima 1.2 Turbo MT (100 HP) 1.799.000 TL 1.599.000 TL Fastback Icon 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.019.000 TL 1.819.000 TL Fastback La Prima 1.2 MHEV eDCT (145 HP) 2.099.000 TL 1.899.000 TL

Kaynak: Webtekno