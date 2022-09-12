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12 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

12.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 12 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

12 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 12 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

12 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2389 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.2352 liradan, satış fiyatı ise 18.2427 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.5'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.4083 TL'den yapan euro şu anda 18.3999 TL alış ve 18.4169 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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