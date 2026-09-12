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12 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,39 TL'den alınıp 48,66 TL'den satılıyor. Haftalık bazda %0,68'lik bir artış ile dikkat çeken kur, yatırımcıların odak noktası olmaya devam ediyor.

12 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 48,39 TL, satış fiyatı ise 48,66 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim %0,00 seviyesinde kalırken, haftalık bazda Dolar/TL kurundaki artış dikkat çekmektedir. Özellikle bir hafta önce 48,33 TL olan Dolar/TL, bugün 48,66 TL seviyesine çıkarak 0,33 TL'lik bir artış göstermiştir. Bu da %0,68'lik bir yükselişe işaret ediyor. Eğer elinizde 1.000 dolar bulunsaydı, bu tutarın TL karşılığı alış kuru üzerinden 48.390 TL, 5.000 dolar için ise 241.950 TL olacaktı.

Son yedi gün boyunca Dolar/TL’nin hareketleri ise şöyle gerçekleşti: 3 Eylül 2026'da 48,33 TL olan kur, 11 Eylül 2026'da 48,66 TL seviyesine yükselmiştir. Bu süre zarfında, 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 330,00 TL olmuştur.

Dolar/TL kurunun destek seviyesinin 48,44 TL, direnç seviyesinin ise 48,77 TL olduğu görülüyor. Piyasa izlemesi gereken bu seviyelerdeki olası kırılmalar, yatırımcılar açısından önemli fırsatlar veya riskler taşıyabilir.

Güncel Dolar Kuru

12 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,39 TL 48,66 TL %0,00


Güncel Döviz Kurları

12 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,15 TL 56,49 TL %-0,30
İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07
İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41
Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22
Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19
Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15


Öne Çıkan Pariteler

12 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1598 %-0,12
GBP/USD 1,3527 %0,12
USD/JPY 153,58 %-0,55
USD/CHF 0,8163 %0,43


Dolar/TL'nin son 7 günlük kur değişimiyle ilgili grafik, fiyatların seyrini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

12 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin mevcut durumu, 48,44 TL seviyesindeki desteği ve 48,77 TL seviyesindeki direnci göz önünde bulundurarak şekilleniyor. Bu seviyeler takip edilmesi gereken kritik noktalar olarak tanımlanabilir. Küresel piyasa etkenleri mevcut verilere dayalı bir analiz yapmaya imkan tanımıyor. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve piyasanın dinamiklerini gözlemlemeleri önem arz ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,39 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.390 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.

12 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
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