FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 12 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Şubat 2022 Cumartesi Dolar kuru ile ilgili olarak piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeye devam ediyor. Öte yandan bugün Merkez Bankası, tarafından Şubat ayının Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Peki 12 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Şubat 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

12 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 12 Şubat 2022 Cumartesi

12 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. piyasaların kapalı olduğu Cumartesi gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı ankette enflasyon beklentisi arttığı dolar kuru tahmininde ise düşüş yaşandığı görüldü. Vatandaşlar 12 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 12 Şubat Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

12 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 12 Şubat Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

12 Şubat Cumartesi günü Dolar alış fiyatı sabah saatlerinde 13,5003 Türk Lirası, satış fiyatı ise 13,5059 TL.

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu12 Şubat Cumartesi günü Euro salış fiyatı 15,3124, satış fiyatı ise 15,3560 TL oldu.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar, güne nasıl başladı?Dolar, güne nasıl başladı?
Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacakHükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak
Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artışGelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış
Anahtar Kelimeler:
döviz Fed Euro Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturalarında yeni formül masada

Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdi

Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve sona erdi

TMO'da ucuz yağ sırası: Fiyatlar düşünce...

TMO'da ucuz yağ sırası: Fiyatlar düşünce...

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.