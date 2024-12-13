13 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 13 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.9458 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.9388 liradan, satış fiyatı ise 34.9528 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.597 TL'den yapan euro şu anda 36.582 TL alış ve 36.6121 TL satış fiyatına sahip.