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  4. 13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

13.09.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftaya 8,32 TL'den başlayan ve haftayı 8,42 TL'den kapatan dolar, 13 Eylül-17 Eylül haftasına düşüş ile başladı. Dolar geçtiğimiz hafta 8,27 TL'ye kadar düşmüş ve en çok 8,52 TL'ye kadar yükselmişti. Euro ise güne yüzde 0,13'lük yükseliş ile başladı. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru!

Dolar, piyasaların açıldığı gün olan 13 Eylül 2021 Pazartesi gününe düşüş ile başladı. Yüze 0,11 değer kaybı ile hafta başına başlayan dolar, geçtiğimiz hafta boyunca toplamda yüzde 1,78 değer kazanmıştı. Euro ise geçen hafta en çok 10,08 TL'ye kadar çıkmıştı. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru!

DOLAR NE KADAR?

Piyasaların kapanacağı cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı. Dolar 8,47 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 9,99 TL'den kapatan euro, 10,00 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Güne yüzde 0,27'lik yükseliş ile başlayan sterlin 11,72 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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