13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar?

Dolar, piyasaların açıldığı gün olan 13 Eylül 2021 Pazartesi gününe düşüş ile başladı. Yüze 0,11 değer kaybı ile hafta başına başlayan dolar, geçtiğimiz hafta boyunca toplamda yüzde 1,78 değer kazanmıştı. Euro ise geçen hafta en çok 10,08 TL'ye kadar çıkmıştı. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi dolar kuru!

DOLAR NE KADAR?

Piyasaların kapanacağı cuma günü yaklaşık yüzde 0,49 değer kazanan dolar haftayı 8,42 TL'den kapatmıştı. Dolar 8,47 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta cuma gününü 9,99 TL'den kapatan euro, 10,00 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Güne yüzde 0,27'lik yükseliş ile başlayan sterlin 11,72 TL.

