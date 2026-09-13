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13 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Geçtiğimiz hafta içinde Euro/TL fiyatı 56,38 TL'den 56,49 TL'ye yükseldi.

13 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 56,49 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %-0,30 olarak kaydedildi. Bu durumda, bir Euro’nun alış kurundan TL karşılığı 1.000 Euro için 56.150 TL, 5.000 Euro için ise 280.750 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 7 gün önce Euro/TL 56,38 TL seviyesindeydi; bugün ise fiyat 56,49 TL olarak gerçekleşti. Bu değişim, bir Euro'nun TL bazında 0,11 TL artışını ve %0,20'lik bir yüzde değişimini gösteriyor.

Son bir hafta içerisinde Euro/TL fiyatları şu şekilde gerçekleşti: 2026-09-03: 56,38 TL, 2026-09-04: 56,24 TL, 2026-09-07: 56,33 TL, 2026-09-08: 56,37 TL, 2026-09-09: 56,44 TL, 2026-09-10: 56,49 TL ve bugün 56,49 TL olarak kaydedildi.

Teknik seviyelere baktığımızda, Euro/TL için takip edilmesi gereken destek noktası 56,32 TL, direnç noktası ise 56,57 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Euro Kuru

13 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,15 TL 56,49 TL %-0,30


Güncel Döviz Kurları

13 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,39 TL 48,66 TL %0,00
İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07
İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41
Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22
Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19
Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15


Öne Çıkan Pariteler

13 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1598 %-0,12
GBP/USD 1,3527 %0,12
USD/JPY 153,58 %-0,55
USD/CHF 0,8163 %0,43


Grafik, Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimini gözler önüne serecektir.

13 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL’nin mevcut seviyeleri, 56,32 TL destek ve 56,57 TL direnç seviyeleri etrafında hareket ediyor. Bu nedenle yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak piyasa koşullarını takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, EUR/USD'deki sınırlı geri çekilme durumu, Euro/TL üzerindeki dalgalanmalar için izlenmesi gereken bir faktördür.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,15 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.150 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1598 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

13 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

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