13 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa satış fiyatı 56,49 TL'den işlem görüyor ve günlük değişimi %-0,30 olarak kaydedildi. Bu durumda, bir Euro’nun alış kurundan TL karşılığı 1.000 Euro için 56.150 TL, 5.000 Euro için ise 280.750 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 7 gün önce Euro/TL 56,38 TL seviyesindeydi; bugün ise fiyat 56,49 TL olarak gerçekleşti. Bu değişim, bir Euro'nun TL bazında 0,11 TL artışını ve %0,20'lik bir yüzde değişimini gösteriyor.
Son bir hafta içerisinde Euro/TL fiyatları şu şekilde gerçekleşti: 2026-09-03: 56,38 TL, 2026-09-04: 56,24 TL, 2026-09-07: 56,33 TL, 2026-09-08: 56,37 TL, 2026-09-09: 56,44 TL, 2026-09-10: 56,49 TL ve bugün 56,49 TL olarak kaydedildi.
Teknik seviyelere baktığımızda, Euro/TL için takip edilmesi gereken destek noktası 56,32 TL, direnç noktası ise 56,57 TL olarak belirlenmiştir.
13 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,15 TL
|56,49 TL
|%-0,30
13 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,39 TL
|48,66 TL
|%0,00
|İngiliz Sterlini
|65,52 TL
|65,92 TL
|%0,07
|İsviçre Frangı
|59,27 TL
|59,61 TL
|%-0,41
|Kanada Doları
|34,89 TL
|35,09 TL
|%-0,22
|Avustralya Doları
|34,69 TL
|34,90 TL
|%0,19
|Çin Yuanı
|7,21 TL
|7,25 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,27
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,15
13 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1598
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3527
|%0,12
|USD/JPY
|153,58
|%-0,55
|USD/CHF
|0,8163
|%0,43
Grafik, Euro/TL'nin son 7 günlük kur değişimini gözler önüne serecektir.
Euro/TL’nin mevcut seviyeleri, 56,32 TL destek ve 56,57 TL direnç seviyeleri etrafında hareket ediyor. Bu nedenle yatırımcıların bu seviyeleri göz önünde bulundurarak piyasa koşullarını takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, EUR/USD'deki sınırlı geri çekilme durumu, Euro/TL üzerindeki dalgalanmalar için izlenmesi gereken bir faktördür.
Serbest piyasa 56,15 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.150 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1598 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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