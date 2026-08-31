BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor! 8-9-11-13 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'de bu hafta mutfak ve ev tekstilinde Keysmart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile Dienni baza, yatak ve çalışma masası öne çıkıyor. Mutfakta ise Tefal wok tava ve tencereler ile Chef's ve Benante züccaciye ürünleri öne çıkıyor. Seyahat tutkunları için üç farklı boy valiz ve valiz içi organizerlerin yanı sıra pijama takımı, tayt, battaniye, havlu ve çocuk giyim ürünleri de geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

8 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dana kangal sucuk Emin 500 g 299 TL

Dana baton kavurma Emin 1000 g 999 TL

Dana kıyma Paşalı 1000 g 649 TL

Fıstıklı hindi salam Namet 2x50 g 37,50 TL

Dilimli piliç salam Banvit 60 g 16 TL

Piliç döner Hastavuk 1000 g 259 TL

Dilimli piliç sucuk Erpiliç 500 g 119 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 399 TL

Tam yağlı mihaliç peyniri Peysan 250 g 159 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Kakaolu fındık kreması Servet 315 g 349 TL

Soğuk kahve Vip 250 ml 39,50 TL

Kuru meyve ruloları Perfect Delights 100 g 109 TL

Kuru meyve çeşitleri Dokuru 159 TL

Antep fıstıklı kremalı gofret Nutymax 3x44 g 99 TL

Kakao ve bisküvi parçacıklı krema Twix 200 g 149 TL

Meyve bar Züber Kids 75 g 109 TL

Meyve topu Züber 80 g 69,50 TL

Kurabiye çeşitleri Züber 80 g 119 TL

Kuru üzüm çeşitleri Otamon 30 g 9 TL

Kakao kaplamalı karamel dolgulu kek Bifa Keks 175 g 39 TL

Muzlu rulo pasta Ülker Dankek 235 g 55 TL

Kağıt havlu Solo 16'lı 219 TL

Tuvalet kağıdı Solo 40'lı 319 TL

Toz deterjan Ariel 9 kg 499 TL

Ultra çamaşır suyu Dual Action Domestos 750 ml 79 TL

Wc blok Domestos 5'li 199 TL

Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 100'lü 85 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 409 TL

Günlük ped yoğun koruma Molped 60'lı 89 TL

Hijyenik ped gece Scarlett 28'li 89 TL

Islak havlu Sleepy Sensitive 4x70'li 99 TL

As-çek-kullan kağıt havlu Solo 7 rulo 139 TL

Sıvı çamaşır deterjanı Yumoş 2500 ml 189 TL

9 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı Key 490 Nfs 35,900 TL

Nofrost buzdolabı Key 430 Nfe 25,500 TL

Buzdolabı Key 330 Ste 19,900 TL

Nofrost buzdolabı Key 300 Nfe 21,900 TL

9 kg çamaşır makinesi Key 910 Cm 22,900 TL

7 kg çamaşır makinesi Key 712 Cm 17,900 TL

9 kg çamaşır kurutma makinesi Key 90 Km 19,900 TL

4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 Bms 18,900 TL

11 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Tek fiyat plastik ürünler 75 TL

Bonera tek fiyat emaye ürünler 449 TL

Gold metal yuvarlak sunum tepsisi 45 TL

Emaye közmatik / tepsi 109 TL

Saklama kabı seti 145 TL

Kapaklı hamur leğeni 119 TL

Çelik kesme panosu 439 TL

Bambu kesme tahtası seti 189 TL

Çift renkli çizgili kase 39 TL

Paslanmaz süt süzgeci 69 TL

Tefal simplicity wok tava 999 TL

Tefal karnıyarık tencere 1,650 TL

Tefal krep tava 749 TL

Tefal sahan 949 TL

Tefal manuel rondo 799 TL

Tefal santoku bıçağı 399 TL

Tefal şef bıçağı 499 TL

Chef's karnıyarık tencere 519 TL

Chef's tava 319 TL

Wexta küçük boy valiz 999 TL

Wexta orta boy valiz 1,150 TL

Wexta büyük boy valiz 1,300 TL

Pasaport kılıfı 129 TL

North Pacific valiz etiketi 99 TL

Valiz etiketi 99 TL

Valiz organizer set 6'lı 135 TL

Kiğılı Dynamic kemer 199 TL

Sırt çantası kadın 449 TL

Tek kişilik battaniye 679 TL

13 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34,900 TL

Strong Whaleos 10 43 inç Full HD TV ST43EW4000F 11,750 TL

Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19,900 TL

Polosmart nostaljik radyo Fs118 999 TL

Katlanabilir damacana su pompası 249 TL

JBL kulak üstü kulaklık Tune 527BT 1,790 TL

Omix 01 Icon cep telefonu 8GB/256GB 8,900 TL

House Pratik hareket sensörlü lamba Hp91 199 TL

House Pratik şarjlı el feneri Hp111 249 TL

Bix masa üstü telefon tutucu 199 TL

Philips LED ampul 59 TL

Philips buharlı ütü Azur DST7011/20 2,750 TL

Philips şarjlı süpürge XC6452/10 12,900 TL

Rks RSIII Pro Max elektrikli bisiklet 31,500 TL

Rks Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27,500 TL

Ape Ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 35,500 TL

Philips toz torbasız süpürge XB2122/10 5,490 TL

Arzum Teablend çay makinesi AR3141 1,990 TL

Fakir Tosty ızgara ve tost makinesi 2,990 TL

Fakir filtre kahve makinesi 1,990 TL

Fakir Türk kahvesi makinesi 1,690 TL

Fakir çelik kettle 990 TL

Heifer Chef's ölçü kaplı çubuk blender 990 TL

Polosmart otomatik dönen saç maşası 1,190 TL

Helikopterli açık kasa kamyon 959 TL

Barbie / Hot Wheels lisanslı çalışma masası 990 TL

Piccolo Mondi kafesli dinozor seti 109 TL

Articolo A5 renkli gold defter 129 TL

Diytoy masaüstü ahşap manyetik yazı tahtası 439 TL

Akademi Çocuk tükenmez resim defteri 119 TL

Piccolo Mondi pelüş balerin kedi 349 TL

Lego sallanan bitkiler 959 TL

Balloonia renkli balon 69 TL

Redka kule denge oyunu 189 TL

Lisanslı abaküslü yazı tahtası 109 TL

Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.