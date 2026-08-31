BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor! 8-9-11-13 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'de bu hafta mutfak ve ev tekstilinde Keysmart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile Dienni baza, yatak ve çalışma masası öne çıkıyor. Mutfakta ise Tefal wok tava ve tencereler ile Chef's ve Benante züccaciye ürünleri öne çıkıyor. Seyahat tutkunları için üç farklı boy valiz ve valiz içi organizerlerin yanı sıra pijama takımı, tayt, battaniye, havlu ve çocuk giyim ürünleri de geliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
8 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Dana kangal sucuk Emin 500 g 299 TL
- Dana baton kavurma Emin 1000 g 999 TL
- Dana kıyma Paşalı 1000 g 649 TL
- Fıstıklı hindi salam Namet 2x50 g 37,50 TL
- Dilimli piliç salam Banvit 60 g 16 TL
- Piliç döner Hastavuk 1000 g 259 TL
- Dilimli piliç sucuk Erpiliç 500 g 119 TL
- Tam yağlı taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 399 TL
- Tam yağlı mihaliç peyniri Peysan 250 g 159 TL
- Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL
Kakaolu fındık kreması Servet 315 g 349 TL
- Soğuk kahve Vip 250 ml 39,50 TL
- Kuru meyve ruloları Perfect Delights 100 g 109 TL
- Kuru meyve çeşitleri Dokuru 159 TL
- Antep fıstıklı kremalı gofret Nutymax 3x44 g 99 TL
- Kakao ve bisküvi parçacıklı krema Twix 200 g 149 TL
- Meyve bar Züber Kids 75 g 109 TL
- Meyve topu Züber 80 g 69,50 TL
- Kurabiye çeşitleri Züber 80 g 119 TL
- Kuru üzüm çeşitleri Otamon 30 g 9 TL
- Kakao kaplamalı karamel dolgulu kek Bifa Keks 175 g 39 TL
- Muzlu rulo pasta Ülker Dankek 235 g 55 TL
Kağıt havlu Solo 16'lı 219 TL
- Tuvalet kağıdı Solo 40'lı 319 TL
- Toz deterjan Ariel 9 kg 499 TL
- Ultra çamaşır suyu Dual Action Domestos 750 ml 79 TL
- Wc blok Domestos 5'li 199 TL
- Yüzey temizlik havlusu Mr. Oxy Maxima 100'lü 85 TL
- Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 409 TL
- Günlük ped yoğun koruma Molped 60'lı 89 TL
- Hijyenik ped gece Scarlett 28'li 89 TL
- Islak havlu Sleepy Sensitive 4x70'li 99 TL
- As-çek-kullan kağıt havlu Solo 7 rulo 139 TL
- Sıvı çamaşır deterjanı Yumoş 2500 ml 189 TL
9 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Nofrost buzdolabı Key 490 Nfs 35,900 TL
- Nofrost buzdolabı Key 430 Nfe 25,500 TL
- Buzdolabı Key 330 Ste 19,900 TL
- Nofrost buzdolabı Key 300 Nfe 21,900 TL
- 9 kg çamaşır makinesi Key 910 Cm 22,900 TL
- 7 kg çamaşır makinesi Key 712 Cm 17,900 TL
- 9 kg çamaşır kurutma makinesi Key 90 Km 19,900 TL
- 4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 Bms 18,900 TL
11 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Tek fiyat plastik ürünler 75 TL
- Bonera tek fiyat emaye ürünler 449 TL
- Gold metal yuvarlak sunum tepsisi 45 TL
- Emaye közmatik / tepsi 109 TL
- Saklama kabı seti 145 TL
- Kapaklı hamur leğeni 119 TL
- Çelik kesme panosu 439 TL
- Bambu kesme tahtası seti 189 TL
- Çift renkli çizgili kase 39 TL
- Paslanmaz süt süzgeci 69 TL
Tefal simplicity wok tava 999 TL
- Tefal karnıyarık tencere 1,650 TL
- Tefal krep tava 749 TL
- Tefal sahan 949 TL
- Tefal manuel rondo 799 TL
- Tefal santoku bıçağı 399 TL
- Tefal şef bıçağı 499 TL
- Chef's karnıyarık tencere 519 TL
- Chef's tava 319 TL
Wexta küçük boy valiz 999 TL
- Wexta orta boy valiz 1,150 TL
- Wexta büyük boy valiz 1,300 TL
- Pasaport kılıfı 129 TL
- North Pacific valiz etiketi 99 TL
- Valiz etiketi 99 TL
- Valiz organizer set 6'lı 135 TL
- Kiğılı Dynamic kemer 199 TL
- Sırt çantası kadın 449 TL
- Tek kişilik battaniye 679 TL
13 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu
TCL 65 inç 4K QLED HDR Google TV 65T61C 34,900 TL
- Strong Whaleos 10 43 inç Full HD TV ST43EW4000F 11,750 TL
- Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV DQ33/38000 19,900 TL
- Polosmart nostaljik radyo Fs118 999 TL
- Katlanabilir damacana su pompası 249 TL
- JBL kulak üstü kulaklık Tune 527BT 1,790 TL
- Omix 01 Icon cep telefonu 8GB/256GB 8,900 TL
- House Pratik hareket sensörlü lamba Hp91 199 TL
- House Pratik şarjlı el feneri Hp111 249 TL
- Bix masa üstü telefon tutucu 199 TL
- Philips LED ampul 59 TL
Philips buharlı ütü Azur DST7011/20 2,750 TL
- Philips şarjlı süpürge XC6452/10 12,900 TL
- Rks RSIII Pro Max elektrikli bisiklet 31,500 TL
- Rks Nitro Pro katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27,500 TL
- Ape Ryder elektrikli bisiklet Ape Ryder Jambo 35,500 TL
- Philips toz torbasız süpürge XB2122/10 5,490 TL
- Arzum Teablend çay makinesi AR3141 1,990 TL
- Fakir Tosty ızgara ve tost makinesi 2,990 TL
- Fakir filtre kahve makinesi 1,990 TL
- Fakir Türk kahvesi makinesi 1,690 TL
- Fakir çelik kettle 990 TL
- Heifer Chef's ölçü kaplı çubuk blender 990 TL
- Polosmart otomatik dönen saç maşası 1,190 TL
Helikopterli açık kasa kamyon 959 TL
- Barbie / Hot Wheels lisanslı çalışma masası 990 TL
- Piccolo Mondi kafesli dinozor seti 109 TL
- Articolo A5 renkli gold defter 129 TL
- Diytoy masaüstü ahşap manyetik yazı tahtası 439 TL
- Akademi Çocuk tükenmez resim defteri 119 TL
- Piccolo Mondi pelüş balerin kedi 349 TL
- Lego sallanan bitkiler 959 TL
- Balloonia renkli balon 69 TL
- Redka kule denge oyunu 189 TL
- Lisanslı abaküslü yazı tahtası 109 TL
Bu içerik 11 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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