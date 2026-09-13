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Kars Harakani Havalimanı’nda 8 ayda 423 bin yolcu trafiği

Kars Harakani Havalimanı’nda 2026 yılının ilk 8 ayında 423 bin 382 yolcuya hizmet verilirken, havalimanında 2 bin 548 uçak trafiği gerçekleşti, 3 bin 877 ton yük taşındı. Ağustos ayında ise 57 bin 443 yolcu havalimanını kullanırken, 343 uçak trafiği gerçekleşti ve 544 ton yük taşındı.

Kars Harakani Havalimanı’nda 8 ayda 423 bin yolcu trafiği

Kars’ın hava ulaşımındaki önemli merkezlerinden Harakani Havalimanı, yılın ilk 8 ayında yoğun bir yolcu ve uçuş trafiğine sahne oldu. Açıklanan verilere göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde toplam 423 bin 382 yolcu Harakani Havalimanı üzerinden seyahat etti.

Aynı dönemde havalimanında 2 bin 548 uçak trafiği gerçekleşirken, hava yoluyla taşınan yük miktarı ise 3 bin 877 ton olarak kayıtlara geçti.

AĞUSTOS AYINDA 57 BİN 443 YOLCU

Harakani Havalimanı’nda Ağustos ayında da yoğunluk devam etti. Sadece Ağustos ayında 57 bin 443 yolcuya hizmet verildi. Bu dönemde havalimanında 343 uçak trafiği gerçekleşirken, 544 ton yük taşındı.

Ağustos ayı verileri, Kars'ın yaz döneminde artan turizm, memleket ziyaretleri, ticari hareketlilik ve bölgesel ulaşım ihtiyacının hava yolu trafiğine de yansıdığını ortaya koydu.

"BAKÜ-KARS UÇUŞLARI HAVA ULAŞIMINA YENİ HAREKETLİLİK KATTI"

Harakani Havalimanı’nda yolcu trafiğini artıran önemli gelişmelerden biri de Bakü-Kars arasında başlatılan direkt uçak seferleri oldu.

Azerbaycan’ın ulusal hava yolu şirketi AZAL tarafından Bakü-Kars arasında direkt uçuşlar 30 Temmuz 2026 tarihinde başlatıldı. Haftada iki gün, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilmesi planlanan seferler, Kars ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımını güçlendirdi.

Bakü-Kars uçuşlarının başlamasıyla birlikte Kars’ın uluslararası hava ulaşımındaki bağlantıları da genişlerken, seferlerin kent turizmine, ticaretine ve iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere katkı sağlaması bekleniyor.

Direkt uçuşlar, özellikle Azerbaycan’dan Kars’a gelecek ziyaretçiler açısından önemli bir ulaşım kolaylığı sağlarken, Kars’tan Azerbaycan’a seyahat edecek vatandaşlar için de alternatif bir ulaşım imkanı oluşturdu.

KARS’IN HAVA ULAŞIMINDAKİ ÖNEMİ ARTIYOR"

Kars Harakani Havalimanı, Doğu Anadolu’nun önemli ulaşım merkezlerinden biri olmayı sürdürürken, artan yolcu hareketliliği kentin turizm ve ekonomik potansiyeli açısından da dikkat çekiyor.

Kars’ın tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra Sarıkamış, Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Hasan-ı Harakani Türbesi, Çıldır Gölü ve bölgedeki doğal güzellikler, kente yönelik turizm hareketliliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Özellikle kış turizmi sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hava yolu ulaşımının kent açısından daha da önem kazanması bekleniyor. Harakani Havalimanı’ndaki yolcu, uçak ve yük trafiğinin yanı sıra Bakü-Kars direkt uçuşlarının da Kars’ın uluslararası ulaşım ağına yeni bir kapı açması dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars havalimanı yolcu
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