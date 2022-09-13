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13 Eylül Salı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Eylül 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatlarıyla beraber döviz kuru vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 13 Eylül Salı günü arama motorlarında dolar ve euro fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Dolar ve euronun ne kadar olduğu hem yatırımcılar hem de merak edenleri tarafıdan sorgulanıyor. Peki, 13 Eylül Salı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Eylül 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte güncel dolar ve euro kuru...

13 Eylül Salı dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Eylül 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar, euro ne kadar, kaç TL? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Döviz kurunda oluşan gelişmeler hem yatırımcılar hem de yurt dışına çıkanlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. İşte 13 Eylül 2022 Salı dolar, euro fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar fiyatları bugün yukarı yönlü yeşil renkte ibreyi gösteriyor. Dolar kuru güne 18,23 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,09 oranında yükselişle 18,23 liradan işlem görüyor. Dolar kuru fiyatı bugün en yüksek 18,23 TL, en düşük ise 18,21 TL seviyesini gördü.

dolar2

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış fiyatı: 18,2196 TL
Dolar satış fiyatı: 18,2347 TL

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış fiyatı: 18,4519 TL
Euro satış fiyatı: 18,4822 TL

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar döviz kuru
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