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13 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.06.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 13 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

13 Haziran 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 13 Haziran 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 23.6697 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 23.6665 liradan, satış fiyatı ise 23.6729 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.89'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 25.5793 TL'den yapan euro şu anda 25.5641 TL alış ve 25.5946 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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