Manisa'da sezonun ilk hasadı açık artırmada! Kilosu 4 bin liradan alındı

Manisa'da yeni sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü pazara inerken, sezonun ilk ürünü sembolik açık artırmada kilogramı 4 bin liradan Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'da çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun başlaması dolayısıyla Ticaret Borsası'nda tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sezonun başlangıcı için düzenlenen etkinliğin hem kentin hem de ürünün tanıtımına katkı sunduğunu belirtti.

TARIMSAL KALKINMADA İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Üretici, tüccar, sanayici, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının tarımsal üretimde birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çeken Özkan, "Hep beraber gücümüzü, kuvvetimizi birleştirerek, bu kalkınma serüveninde hassaten tarımsal kalkınmayı iyi bir mecrada, sürdürülebilir düzlemde götürmemiz en önemli milli ve stratejik hedefimiz." dedi.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise çiftçilerin temel ihtiyaçlarının beş ana başlık altında değerlendirilebileceğini söyledi. Pakdemirli, bu başlıkları tarımsal destek, müdahale alımları, sübvansiyonlu kredi, gelir koruma sigortası ve sözleşmeli üretim olarak sıraladı.

210 BİN 243 TONLUK ÜRETİM TESCİLİ

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, yüksek rekoltenin ürünün değerinde ve doğru zamanda pazarlanmasını daha kritik hale getirdiğini ifade etti.

Özkasap, "Temmuz sonu müstahsilden alım tescili verilerine göre kayıtlara giren çekirdeksiz kuru üzüm miktarı 210 bin 243 tondur. 22 Ağustos tarihli son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 139 bin 400 ton ihracatla ülkemize 455 milyon dolar kazandırılmıştır." dedi.

Törende Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da konuşma yaptı.

İLK ÜRÜN 4 BİN LİRAYA SATILDI

Konuşmaların ardından Hacırahmanlar Mahallesi'nden Tuncay Anadolu'nun getirdiği sezonun ilk kuru üzümü için sembolik açık artırma gerçekleştirildi. Ürün, kilogramı 4 bin liradan Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen üretici Tuncay Anadolu, bu yıl kuru üzümde yaklaşık 150 liralık fiyat beklentisi taşıdıklarını belirtti. Anadolu, "Kuru üzüm için bu yıl 150 lira civarında fiyat beklentisi içindeyiz. Şu anda 80 lira fiyat var. Devletimizin müdahalesiyle bu fiyatın yükseleceğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır