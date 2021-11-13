13 Kasım 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Dolar fiyatlarında meydana gelen rekor yükseliş, altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, hafta sonuna değer kazancıyla başlarken, bilezik fiyatlarında da son durum merak edildi. İşte 13 Kasım Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın alış fiyatı 327,22 TL, satış fiyatı ise 390,61TL olarak güncellendi.
18 ayar altın alış fiyatı 437,72 TL, satış fiyatı 437,78 TL oldu.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 542,51 TL, satış fiyatı 547,55 TL'yi gördü.
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