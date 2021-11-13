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  4. 13 Kasım 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

13 Kasım 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

13.11.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın, hafta sonuna yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Son günlerde altın fiyatlarında gerçekleşen yükseliş, altın bilezik fiyatlarında da değişimlere neden oldu. 22 ayar altın bilezik, hafta sonuna yüzde 1,19 oranında değer kazancıyla başladı.

Dolar fiyatlarında meydana gelen rekor yükseliş, altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, hafta sonuna değer kazancıyla başlarken, bilezik fiyatlarında da son durum merak edildi. İşte 13 Kasım Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 327,22 TL, satış fiyatı ise 390,61TL olarak güncellendi.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın alış fiyatı 437,72 TL, satış fiyatı 437,78 TL oldu.

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 542,51 TL, satış fiyatı 547,55 TL'yi gördü.


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