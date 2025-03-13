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13 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
13.03.2025 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 13 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

13 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 13 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.606 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.6031 liradan, satış fiyatı ise 36.6091 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.14'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 39.9215 TL'den yapan euro şu anda 39.8995 TL alış ve 39.9437 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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