FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 13 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mart 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 13 Mart 2022 Pazar altın bilezik fiyatları...

13 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Mart Pazar günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

13 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 876,66 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 13 Mart 2022 itibariyle 855,04 TL alış ve 866,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 694,98 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 687,54 TL alış ve 687,75 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 628,70 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,33 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 515,09 TL alış ve 620,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında son durum ne?Altında son durum ne?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlarAnkara'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar
İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahminiİşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Haberi alan oraya gidiyor... Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!

Haberi alan oraya gidiyor... Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

“Göğüslerin plastik” yorumu kızdırdı! Eleştirilere ateş püskürdü

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz!

Canan Karatay kesin konuştu: Kesinlikle kilo vereceksiniz!

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.