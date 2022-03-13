13 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Mart 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Mart Pazar günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

13 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 876,66 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 13 Mart 2022 itibariyle 855,04 TL alış ve 866,21 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 694,98 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 687,54 TL alış ve 687,75 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 628,70 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,33 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 515,09 TL alış ve 620,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.