13 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Şubat Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 13 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.1138 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.1076 liradan, satış fiyatı ise 36.1202 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.73'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.8238 TL'den yapan euro şu anda 37.8088 TL alış ve 37.839 TL satış fiyatına sahip.