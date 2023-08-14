14 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 14 Ağustos 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 27.0554 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0471 liradan, satış fiyatı ise 27.0638 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.08'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 29.5854 TL'den yapan euro şu anda 29.5747 TL alış ve 29.5962 TL satış fiyatına sahip.

