FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Finans

1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi

Merkez Bankası’nın repo kararının ardından mevduat oranları da geriledi. Bankalarda faiz ve kar payı oranları yüzde 38,50 ile yüzde 46 arasında değişirken, 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi 27 bin 847 TL ile 33 bin 271 TL arasında hesaplandı.

1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi
Sariye Nur Dönmez

Merkez Bankası’nın repo kararıyla birlikte bankacılık sektöründe mevduat faizleri de aşağı yönlü hareket etti. Kamu ve özel bankaların oranlarını güncellemesi ile tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendirenlerin elde edeceği kazançlar yeniden hesaplandı.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişme yüksek tutarlı mevduatları kısa vadeli kazançlarına da yansıdı. Birikimini bankada değerlendirme planlayan yatırımcılar için 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, bankaların sunduğu güncel faiz ve kar payı oranlarına göre farklılık gösteriyor.

1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi 1

EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 46

Bankaların güncel mevduat teklifleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Piyasada sunulan en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 46 seviyesinde bulunurken, bazı bankalarda oranların yüzde 38,50’ye kadar düştüğü görülüyor.

1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi 2

Değişen oranlarla birlikte yatırımcıların 1 milyon TL’lik birikimlerinden 32 günlük vadede elde edeceğiniz kazanç da bankadan bankaya değişiyor.

Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: yüzde 46,00

Net Getiri: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz Oranı yüzde 46,00

Net Getiri: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Türkiye Finans (Günlük Hesap):

Kar Payı Oranı yüzde 46,00 |Net Getiri: 31.369 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.369 TL

ON Dijital (ON Plus):

Faiz Oranı yüzde 45,50

Net Getiri: 32.910 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

getirfinans (Günlük Vadeli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

DenizBank (Kaptan Hesap):

Faiz Oranı yüzde 45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

CEPTETEB (Marifetli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 44,00

Net Getiri: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

ING (Turuncu Hesap): Faiz Oranı yüzde 44,00

Net Getiri: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap):

Faiz Oranı yüzde 41,50 Net Getiri: 30.016 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016 TL

Hayat Finans (Avantajlı Hesap):

Kar Payı Oranı yüzde 41,49 Net Getiri: 30.009 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.009 TL

getirfinans (Vadeli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 40,50

Net Getiri: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Enpara (Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 40,50

Net Getiri: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

ON Dijital (E-Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 40,00

Net Getiri: 28.932 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.932 TL

Akbank (Vadeli TL Hesap):

Faiz Oranı yüzde 39,50

Net Getiri: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

DenizBank (E-Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 39,50

Net Getiri: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 39,00

Net Getiri: 28.208 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 39,00

Net Getiri: 28.208 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

N Kolay (N Kolay Bono):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

İş Bankası (Vadeli TL Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
26 Ağustos 2026 ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğu yayında! 26 Ağustos 2026 ŞOK Haftanın Fırsatları kataloğu yayında!
Petrol piyasasında hesaplar değişti: Dikkat çeken tahminPetrol piyasasında hesaplar değişti: Dikkat çeken tahmin

Anahtar Kelimeler:
mevduat Kur Korumalı Mevduat mevduat faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Kan donduran suikast! Yanından geçer geçmez silahını ateşledi

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Hamaney’in yeni görüntüleri yayınlandı

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Ferdi Kadıoğlu yuvasına geri dönüyor! Fenerbahçe her an bitirebilir

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberiydi! Son hali gündem oldu

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Elektrikli otomobilde yeni rekor! 2 dakikada 10 bin sipariş aldı

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

Bitcoin'de rüzgar tersine döndü 'Böylesi 10 yılda sadece 2 kez yaşandı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.