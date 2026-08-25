1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi

Merkez Bankası’nın repo kararıyla birlikte bankacılık sektöründe mevduat faizleri de aşağı yönlü hareket etti. Kamu ve özel bankaların oranlarını güncellemesi ile tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendirenlerin elde edeceği kazançlar yeniden hesaplandı.
Yaşanan gelişme yüksek tutarlı mevduatları kısa vadeli kazançlarına da yansıdı. Birikimini bankada değerlendirme planlayan yatırımcılar için 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, bankaların sunduğu güncel faiz ve kar payı oranlarına göre farklılık gösteriyor.
Bankaların güncel mevduat teklifleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Piyasada sunulan en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 46 seviyesinde bulunurken, bazı bankalarda oranların yüzde 38,50’ye kadar düştüğü görülüyor.
Değişen oranlarla birlikte yatırımcıların 1 milyon TL’lik birikimlerinden 32 günlük vadede elde edeceğiniz kazanç da bankadan bankaya değişiyor.
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: yüzde 46,00
Net Getiri: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz Oranı yüzde 46,00
Net Getiri: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
Türkiye Finans (Günlük Hesap):
Kar Payı Oranı yüzde 46,00 |Net Getiri: 31.369 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.369 TL
ON Dijital (ON Plus):
Faiz Oranı yüzde 45,50
Net Getiri: 32.910 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL
getirfinans (Günlük Vadeli Hesap):
Faiz Oranı yüzde 45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
DenizBank (Kaptan Hesap):
Faiz Oranı yüzde 45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap):
Faiz Oranı yüzde 44,00
Net Getiri: 31.825 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL
ING (Turuncu Hesap): Faiz Oranı yüzde 44,00
Net Getiri: 31.825 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 42,00
Net Getiri: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap):
Faiz Oranı yüzde 41,50 Net Getiri: 30.016 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016 TL
Hayat Finans (Avantajlı Hesap):
Kar Payı Oranı yüzde 41,49 Net Getiri: 30.009 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.009 TL
getirfinans (Vadeli Hesap):
Faiz Oranı yüzde 40,50
Net Getiri: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL
Enpara (Vadeli Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 40,50
Net Getiri: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL
ON Dijital (E-Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 40,00
Net Getiri: 28.932 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.932 TL
Akbank (Vadeli TL Hesap):
Faiz Oranı yüzde 39,50
Net Getiri: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL
DenizBank (E-Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 39,50
Net Getiri: 28.570 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 39,00
Net Getiri: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap):
Faiz Oranı yüzde 39,00
Net Getiri: 28.208 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap):
Faiz Oranı yüzde 38,50
Net Getiri: 27.847 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL
N Kolay (N Kolay Bono):
Faiz Oranı yüzde 38,50
Net Getiri: 27.847 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL
İş Bankası (Vadeli TL Mevduat):
Faiz Oranı yüzde 38,50
Net Getiri: 27.847 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL
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