1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi değişti: Bankalar oranları güncelledi

Merkez Bankası’nın repo kararıyla birlikte bankacılık sektöründe mevduat faizleri de aşağı yönlü hareket etti. Kamu ve özel bankaların oranlarını güncellemesi ile tasarruflarını vadeli mevduatta değerlendirenlerin elde edeceği kazançlar yeniden hesaplandı.

1 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ DEĞİŞTİ

Yaşanan gelişme yüksek tutarlı mevduatları kısa vadeli kazançlarına da yansıdı. Birikimini bankada değerlendirme planlayan yatırımcılar için 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi, bankaların sunduğu güncel faiz ve kar payı oranlarına göre farklılık gösteriyor.

EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 46

Bankaların güncel mevduat teklifleri arasındaki fark da dikkat çekiyor. Piyasada sunulan en yüksek mevduat faizi oranı yüzde 46 seviyesinde bulunurken, bazı bankalarda oranların yüzde 38,50’ye kadar düştüğü görülüyor.

Değişen oranlarla birlikte yatırımcıların 1 milyon TL’lik birikimlerinden 32 günlük vadede elde edeceğiniz kazanç da bankadan bankaya değişiyor.

Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)



Faiz Oranı: yüzde 46,00

Net Getiri: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap): Faiz Oranı yüzde 46,00

Net Getiri: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Türkiye Finans (Günlük Hesap):



Kar Payı Oranı yüzde 46,00 |Net Getiri: 31.369 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.369 TL

ON Dijital (ON Plus):



Faiz Oranı yüzde 45,50

Net Getiri: 32.910 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.910 TL

getirfinans (Günlük Vadeli Hesap):



Faiz Oranı yüzde 45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

DenizBank (Kaptan Hesap):



Faiz Oranı yüzde 45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

CEPTETEB (Marifetli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 44,00

Net Getiri: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

ING (Turuncu Hesap): Faiz Oranı yüzde 44,00

Net Getiri: 31.825 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.825 TL

Yapı Kredi (Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap):

Faiz Oranı yüzde 41,50 Net Getiri: 30.016 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016 TL

Hayat Finans (Avantajlı Hesap):

Kar Payı Oranı yüzde 41,49 Net Getiri: 30.009 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.009 TL

getirfinans (Vadeli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 40,50

Net Getiri: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Enpara (Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 40,50

Net Getiri: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

ON Dijital (E-Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 40,00

Net Getiri: 28.932 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.932 TL

Akbank (Vadeli TL Hesap):

Faiz Oranı yüzde 39,50

Net Getiri: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

DenizBank (E-Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 39,50

Net Getiri: 28.570 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.570 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 39,00

Net Getiri: 28.208 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap):

Faiz Oranı yüzde 39,00

Net Getiri: 28.208 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.208 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

N Kolay (N Kolay Bono):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

İş Bankası (Vadeli TL Mevduat):

Faiz Oranı yüzde 38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL