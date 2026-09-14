14 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,28 TL, satış kuru ise 56,32 TL olarak belirlendi. Euro/TL, günlük bazda %-0,05 bir değişim gösterirken, son 7 gün içerisinde 56,24 TL seviyesinden 56,32 TL seviyesine yükselmiş bulunuyor. Bu bağlamda, bir Euro'nun TL bazındaki değişimi 0,08 TL iken, yüzde değişim %0,14 olarak hesaplanıyor. Elinizdeki 1.000 Euro, alış kuru üzerinden yapıldığında 56.280 TL’ye, 5.000 Euro ise 281.400 TL’ye karşılık geliyor.
Son bir haftadaki Euro/TL hareketlerine baktığımızda, 7 gün önce 56,24 TL olan değer bugüne gelindiğinde 56,32 TL olarak kaydedilmiş. 7 günlük seride, Euro/TL'nin en yüksek değeri 56,49 TL, en düşük değeri ise 56,24 TL seviyesinde gerçekleşti.
Destek seviyeleri 56,21 TL, direnç seviyeleri ise 56,46 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL'nin kısa vadeli yönü ve dalgalanmalarına dair önem arz ediyor.
14 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,28 TL
|56,32 TL
|%-0,05
14 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,62 TL
|48,63 TL
|%0,20
|İngiliz Sterlini
|65,71 TL
|65,73 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|59,45 TL
|59,48 TL
|%0,04
|Kanada Doları
|35,04 TL
|35,06 TL
|%0,16
|Avustralya Doları
|34,75 TL
|34,76 TL
|%-0,12
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,25 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,30
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%-0,08
14 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1570
|%-0,25
|GBP/USD
|1,3505
|%-0,16
|USD/JPY
|154,02
|%0,29
|USD/CHF
|0,8176
|%0,16
Son 7 gün itibarıyla Euro/TL’nin fiyat hareketlerini ve olası yönelimleri incelemek için grafik üzerinde gözlem yapmanın yararlı olacağı söylenebilir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının karar alma süreçlerine katkı sağlayabilir.
Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,32 TL seviyesinde bulunuyor ve destek seviyesi olan 56,21 TL'ye yakın bir konumda yer alıyor. Bu seviye, olası aşağı yönlü hareketler için kritik bir nokta olurken, direnç seviyesinin 56,46 TL olduğu belirtiliyor. EUR/USD paritesinin günlük %0,25’lik düşüşü, Euro’nun genel piyasa performansında etkili olabilir fakat, Euro/TL'de beklenen yönelimin ne olacağı konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmeleri önerilir.
Serbest piyasa 56,28 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.280 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1570 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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