14 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,28 TL, satış kuru ise 56,32 TL olarak belirlendi. Euro/TL, günlük bazda %-0,05 bir değişim gösterirken, son 7 gün içerisinde 56,24 TL seviyesinden 56,32 TL seviyesine yükselmiş bulunuyor. Bu bağlamda, bir Euro'nun TL bazındaki değişimi 0,08 TL iken, yüzde değişim %0,14 olarak hesaplanıyor. Elinizdeki 1.000 Euro, alış kuru üzerinden yapıldığında 56.280 TL’ye, 5.000 Euro ise 281.400 TL’ye karşılık geliyor.

Son bir haftadaki Euro/TL hareketlerine baktığımızda, 7 gün önce 56,24 TL olan değer bugüne gelindiğinde 56,32 TL olarak kaydedilmiş. 7 günlük seride, Euro/TL'nin en yüksek değeri 56,49 TL, en düşük değeri ise 56,24 TL seviyesinde gerçekleşti.

Destek seviyeleri 56,21 TL, direnç seviyeleri ise 56,46 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, Euro/TL'nin kısa vadeli yönü ve dalgalanmalarına dair önem arz ediyor.

Güncel Euro Kuru

14 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,28 TL 56,32 TL %-0,05





Güncel Döviz Kurları

14 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,62 TL 48,63 TL %0,20 İngiliz Sterlini 65,71 TL 65,73 TL %0,00 İsviçre Frangı 59,45 TL 59,48 TL %0,04 Kanada Doları 35,04 TL 35,06 TL %0,16 Avustralya Doları 34,75 TL 34,76 TL %-0,12 Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %0,23 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,30 İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %-0,08





Öne Çıkan Pariteler

14 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1570 %-0,25 GBP/USD 1,3505 %-0,16 USD/JPY 154,02 %0,29 USD/CHF 0,8176 %0,16





Son 7 gün itibarıyla Euro/TL’nin fiyat hareketlerini ve olası yönelimleri incelemek için grafik üzerinde gözlem yapmanın yararlı olacağı söylenebilir. Bu durum, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının karar alma süreçlerine katkı sağlayabilir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 56,32 TL seviyesinde bulunuyor ve destek seviyesi olan 56,21 TL'ye yakın bir konumda yer alıyor. Bu seviye, olası aşağı yönlü hareketler için kritik bir nokta olurken, direnç seviyesinin 56,46 TL olduğu belirtiliyor. EUR/USD paritesinin günlük %0,25’lik düşüşü, Euro’nun genel piyasa performansında etkili olabilir fakat, Euro/TL'de beklenen yönelimin ne olacağı konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırımcıların bu seviyeleri dikkatle takip etmeleri önerilir.

Sıkça Sorulan Sorular