14 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Haziran Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 14 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.5638 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.5565 liradan, satış fiyatı ise 32.5711 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 34.9362 TL'den yapan euro şu anda 34.9309 TL alış ve 34.9416 TL satış fiyatına sahip.





