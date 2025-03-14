14 Mart 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Mart Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 14 Mart 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 36.6815 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 36.6773 liradan, satış fiyatı ise 36.6859 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 39.8138 TL'den yapan euro şu anda 39.8032 TL alış ve 39.8245 TL satış fiyatına sahip.