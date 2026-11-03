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Karadağ’dan Türk vatandaşlarına vize kararı! 1 Kasım'da başladı

Karadağ ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin ardından gündeme gelen vize iddiaları gerçeğe dönüştü. Karadağ, Türk vatandaşlarına yönelik vize kararını hayata geçirdi. 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarına da vize zorunluluğu getirildi.

Karadağ’dan Türk vatandaşlarına vize kararı! 1 Kasım'da başladı
Devrim Karadağ

Karadağ ile Türkiye arasında geçtiğimiz yıl yaşanan diplomatik krizin ardından gündeme gelen vize tartışmaları yeniden gündeme geldi. Ekim 2025'te Karadağ'da bir gencin bıçaklanmasıyla başlayan olayların ardından çok sayıda Türk vatandaşı gözaltına alınmış, Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.

Geçici askıya alma kararı daha sonra kaldırılmış ancak Türk vatandaşlarının ülkede vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştü.

Karadağ’dan Türk vatandaşlarına vize kararı! 1 Kasım da başladı 1

AB'YE UYUM KAPSAMINDA VİZE KARARI

Karadağ hükümetinin aldığı son kararın gerekçesi ise Avrupa Birliği ile vize politikasının uyumlaştırılması olarak açıklandı.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının ülkeye girişlerinde vizeye tabi olacağını duyurdu.

Karadağ’dan Türk vatandaşlarına vize kararı! 1 Kasım da başladı 2

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ BİTTİ

Böylece Türk vatandaşları için Karadağ'a vizesiz seyahat dönemi sona erdi. Ancak geçerli Schengen, ABD, İngiltere ve bazı diğer ülkelerin vize veya oturum izinlerine sahip olanlar, belirlenen koşulları karşılamaları halinde Karadağ'a ayrıca vize almadan 30 güne kadar giriş yapabilecek.

Yeni uygulamayla birlikte Karadağ'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının yolculuk öncesinde vize şartlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vize Karadağ Türk vatandaşı
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