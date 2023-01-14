14 Ocak 2023 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Euro ve dolar alış satış TL fiyatı

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? Güncel fiyatlara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar önceki kapanışını 18,7823 TL'den yaptı.

Dolar, 18,7772 TL alış, 18,7875 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,3509 TL'den yapan Euro ise 20,339 TL alış, 20,3681 TL satış fiyatından işlem görüyor.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI



